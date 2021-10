Le parole di consolazione, vicinanza, sollecitudine e incoraggiamento di Papa Francesco espresse nell’Udienza privata il 22 ottobre scorso riservata ai ragazzi della casa famiglia “CEC- Iktus Lucia e Bernardo Bertolino” di Termoli, al “CEC” di Vasto e alla comunità Figlia di Sion di Castel di Sangro. Il Papa, in particolare, ha voluto rilasciare un messaggio per tutti coloro che non erano presenti.

È stata una udienza in cui il Santo Padre si è soffermato per oltre un’ora e trenta con i ragazzi e i loro accompagnatori. Ha ascoltato le storie di ciascuno con attenzione e commozione. Ha ringraziato per la visita, e, come sempre fa in un clima di serenità e ilarità si è intrattenuto amabilmente con ciascuno.

Come sempre ha chiesto di pregare per lui, promettendo la sua preghiera.