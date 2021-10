Il 31 ottobre l’Occidente del mondo festeggia la notte dei morti. E anche a Termoli la tradizione di origine anglosassone si è sviluppata e ha preso piede e così bimbi di ogni età si sono riversati oggi – domenica – nel centro di Termoli dove la zucca è stata trasformata in cesto per la fatidica domanda del dolcetto o scherzetto e per riempire di caramelle e dolciumi il sacchetto dei piccoli.

Aiutati anche dalla bella giornata di fine ottobre, particolarmente calda per il periodo, il centro cittadino si è rianimato di gente, con la piazza piena all’inverosimile. In centro allestito un palco davanti al Monumento di piazza Vittorio Veneto che ha ospitato lo spettacolo per i più piccoli con il mago Peppe e il mago Checco.

Poco più in là invece i ballerini della Fly Zone hanno danzato sulle note di canzoni famose. Tutti ovviamente rigorosamente mascherati con trucco e parrucco dai colori accesi, maschere mostruose e visi irriconoscibili.