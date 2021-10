Grosse buste per la raccolta della plastica, attività protestano: “Controsenso”

È una imposizione che sta facendo discutere quello della Giuliani Environment, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti nell’Unione dei comuni del basso Biferno, che nelle ultime settimane ha intimato alle attività di utilizzare dei bustoni per la raccolta di della plastica.

“Non capiamo perché in un periodo in cui si sta cercando di ridurre al massimo l’utilizzo della plastica viene chiesto alle attività di munirsi di buste quando semplicemente si potrebbe buttare la plastica nei grossi contenitori gialli come si è fatto finora. E’ un controsenso ” riferisce un esercente di viale Pietravalle a Petacciato.

In effetti se la richiesta può sembrare appropriata per le utenze domestiche che hanno piccoli mastelli gialli, ben diverso è il discorso per bar, ristoranti o altre attività simili.

Oltretutto non risulta ci sia una norma che impone l’utilizzo delle buste alle utenze non domestiche per la raccolta della plastica e la richiesta appare più un tentativo di facilitare la raccolta per gli operatori.