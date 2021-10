Grave incidente sulla Fondovalle per Foggia, automobilista in codice rosso

E’ stato trasportato urgentemente in ospedale l’automobilista coinvolto nel grave incidente che si è verificato oggi pomeriggio (6 ottobre) sulla Fondovalle del Tappino, la strada che collega Campobasso a Foggia. L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, è finito fuori strada con la propria vettura per cause al vaglio delle forze dell’ordine. Non è escluso che le pessime condizioni meteo abbiano potuto influire sul sinistro.

Sul posto sono arrivati i sanitari inviati dal 118 con un’ambulanza che hanno portato il ferito al Cardarelli: sarebbe stato trasferito in codice rosso per via di un politrauma.