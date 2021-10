Furto da 4mila euro in un cantiere, i carabinieri recuperano parte della refurtiva

Ladri in azione nel territorio di San Martino in Pensilis dove – entrati in un cantiere – hanno rubato materiale ed attrezzi da lavoro.

Quindi l’allerta al 112 e subito le indagini dei carabinieri della Compagnia di Larino che hanno avviato le ricerche riuscendo a ritrovare in tempi record parte del bottino del valore di oltre quattromila euro.

I ladri infatti, probabilmente disturbati dall’arrivo di una pattuglia, per sfuggire all’arresto hanno abbandonato parte della refurtiva disseminandola nei campi. Quindi le successive ricerche da parte dei militari hanno permesso di ritrovare gli attrezzi poco dopo il furto e nelle immediate vicinanze del cantiere. Le indagini sono in corso per individuare gli autori della razzia e provare a recuperare la parte restante del bottino che invece sono riusciti a portare via.