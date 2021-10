Frenter Larino, per la prima di campionato c’è il Futsal San Severo

Domani 10 ottobre è in programma la prima giornata del campionato di Calcio a 5 di Serie C regionale. La Frenter Larino, inserita nel girone B, sarà ospite del Futsal San Severo, fischio d’inizio alle ore 16.

Per il debutto casalingo bisognerà ancora aspettare. Le prime uscite ufficiali di Coppa Italia hanno visto i bianco neri impegnati sempre in trasferta. Mercoledì 13 ottobre alle ore 20,30 verrà recuperata la gara interna contro lo Sporting Campobasso, valida come terza giornata del primo turno della competizione tricolore, sabato 16 ottobre alla Palestra di Santa Chiara arriverà la Iuvenes Termoli per la seconda giornata di campionato.

Il capitano Giuseppe Fabozzi dice la sua sulla trasferta di San Severo: “Abbiamo lavorato molto per arrivare pronti a questo appuntamento. Sarà una partita dura, sia perché il San Severo è una nuova avversaria, sia perché la prima di campionato è sempre particolarmente sentita. Portare a casa un risultato utile sarebbe un bel biglietto da visita e un’iniezione di fiducia per la squadra”. Fabozzi conclude con un commento sul gruppo: “La squadra allestita quest’anno è un bel mix di ragazzi esperti e giovani, infatti abbiamo in rosa tanti ex “allievi” che ormai sono stati aggregati in prima squadra. Intendiamo mettercela tutta per disputare un buon campionato e raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati, per rappresentare nel modo migliore Larino Gli obiettivi sono crescere e giocarcela con tutti, sono certo che faremo una grande stagione”.