Sabato 2 ottobre, nel corso della XXXIX Assemblea Nazionale FIDAPA BPW Italy, che ha riunito le socie convenute da tutt’Italia per il lavoro di sintesi del biennio 2019/2021 e il rinnovo delle cariche sociali per il biennio 2021/2023, nella splendida cornice del CDSHotels Terrasini Città del Mare, in uno degli angoli più incantevoli della Sicilia, alla presenza delle massime autorità nazionali e internazionali BPW International, la termolese Anna Maria Elvira Musacchio (a sinistra nella foto con Angela Rusciano) è stata eletta Segretaria Nazionale dalle Presidenti e dalle delegate delle sezioni del territorio italiano.

Grande è stato il successo del Distretto Sud Est che si è aggiudicato ben due cariche all’interno del Comitato di Presidenza Nazionale, precisamente la carica della Presidente, nella persona della salentina Fiammetta Perrone, cara amica delle sezioni molisane, e quella della Segretaria, oltre a una Garante e una Revisore dei Conti.

Soddisfatte le socie delle 49 sezioni del Distretto Sud Est, costituito da Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia, presieduto dalla Musacchio fino allo scorso 30 settembre 2021. Le socie di Termoli, Campobasso, Larino, Isernia e Bojano hanno accolto con gioia il brillante risultato della Musacchioche concorreva con le candidate di Ferrara e di Termini Imerese. È la prima volta che una molisana è rappresentata nel Comitato di Presidenza Nazionale della prestigiosa Federazione.

Il nuovo CPN risulta così composto: Presidente Fiammetta Perrone, di San Cesario di Lecce, Vice Presidente Concetta Corallo, di Comiso (RG), Segretaria Anna Maria Elvira Musacchio, di Termoli, Tesoriera Paola Cairoli, di Monza (MB). La Rappresentante Young è Ludovica Zoccali, di Maida (CZ).

Il Collegio delle Revisori dei Conti è composto da Rosa Anna Galantucci di Altamura (BA), Adele Musso di Palermo, Maria Tina Maresu di Sassari. Patrizia Graziani, di Forlì, Fernanda Vaglio, di Gallipoli (LE) e Lucia Spada di Niscemi CL) sono le nuove componenti del Collegio delle Garanti.

Iscritta nella sezione di Termoli dal 2011, sposata con Ubaldo Campanelli, madre di Mike e Nicole e dallo scorso agosto nonna di un bellissimo nipotino, docente di lingua e cultura inglese presso l’IISS “Majorana” di Termoli, Anna, come è conosciuta in città, è presidente uscente del Distretto Sud Est, ha presieduto la locale sezione FIDAPA nel biennio 2013/2015 e, nei bienni successivi, è stata segretaria e successivamente vice presidente distrettuale.

Oggi alle 17,30 a Bari, presso l’Hotel Palace, passerà il testimone a Maria Nuccio, neoeletta Presidente, nella cerimonia di passaggio delle consegne distrettuali. Una delegazione di socie delle sezioni di Termoli e Campobasso, presiedute rispettivamente da Esmeralda Pettine ed Elena Terebini, parteciperà con entusiasmo ai lavori. Sarà l’occasione per premiare le socie vincitrici dei concorsi distrettuali: il Premio letterario “Lena Madesin Phillips”, istituito dalla Task Force “Arte e Cultura”, Maria Concetta Cataldo, e il concorso “Parità in corto”, sul tema nazionale, ideato e coordinato da Maria Nuccio. Alle premiazioni delle socie seguiranno i festeggiamenti per la Past Presidente Nazionale, Eufemia Ippolito, Sezione di Gravina in Puglia, dal marzo scorso tesoriera internazionale, Executive Finance Officer nel BPW International Board, triennio 2021/2024, e per tutte le neoelette.