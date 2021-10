Ferrovie più sicure, lavori per quasi un miliardo all’Armafer di Morelli

La storia dell’Armafer del gruppo Morelli parla da sé. Azienda leader negli armamenti ferroviari, specializzata nella manutenzione, rinnovamento, risanamento e costruzione di linee ferroviarie, si è aggiudicata di recente due importanti lavori che consentiranno la manutenzione straordinaria di altrettante linee ferroviarie.

Rino Molise, imprenditore di origini pugliesi ma di adozione campobassana e cittadino onorario di Agnone, ha fatto un altro colpo per la sua impresa e per migliaia di lavoratori che sono occupati nelle sue azienda.

Due commesse per quasi un miliardo di euro che permetteranno a turisti e pendolari di viaggiare più sicuri.

L’Armafer nel triennio 2021-2024 seguirà infatti la manutenzione straordinaria sulle linee della rete Ancona -Roma – Napoli- Cagliari e sui binari di altre società del Gruppo Ferrovie dello Stato per l’importo di 551.210.000,00 euro.

Non solo. L’azienda di Rino Morelli potrà contare anche su un altro importante lavoro per un importo di 221.808.000,00 euro. Armafer si è aggiudicata, infatti, un accordo quadro per l’esecuzione di lavori e forniture della rete RFI che interesseranno diverse direttrici territoriali.

Un colpo storico per chi come imprenditori della stoffa di Rino Morelli che è anche Presidente della sezione Turismo di Confindustria Molise ha sempre puntato in alto nella sua professione e non soltanto per se stesso. Perché – e lo ha dimostrato in molte occasioni – per Morelli sviluppo e lavoro viaggiano di pari passo. Chiunque è al lavoro con il Gruppo Morelli parla di un’impresa capace di coniugare perfettamente la crescita dell’impresa con quella dei lavoratori.

Quest’ultima scommessa vinta dimostra che le tre generazioni che hanno reso grande l’azienda di questo professionista maestro della buona impresa (come pochi nel Centro sud) rappresenta un plus indiscutibile per attestarsi sul piano nazionale come leader nel settore degli armamenti ferroviari.