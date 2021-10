Articolo in aggiornamento

Si sono chiuse alle 15 di oggi le sezioni elettorali nei 30 Comuni molisani al voto in quest’autunno 2021 dopo il rinvio della scorsa primavera.

LAURA GRECO SI IMPONE A URURI: E’ LEI LA NUOVA SINDACA

A Ururi si afferma Laura Greco. Vice sindaco di Raffaele Primiani per 5 anni, l’ha sfidato e battuto con un certo margine: 667 voti contro 511 dell’ex primo cittadino. Terzo Antonio Cocco, anche lui ex sindaco, che si ferma a 444. Laura Greco, avvocata di 48 anni, ha annunciato l’intenzione di “riportare l’attenzione della politica regionale sul Basso Molise. Ururi deve tornare a essere una delle località più importanti del Molise. Importante ricominciare la Carrese, sono una donna di Carri, la mia famiglia ha sempre partecipato alla Carrese” le sue parole all’emittente Telemolise.

PORTOCANNONE: FRANCESCO GALLO DOPPIA ADAMO GALLO. LA LISTA DEGLI USCENTI RICONFERMATA

1075 voti contro 525. A Portocannone il successo elettorale di Francesco Gallo, a capo di una lista civica in continuità con l’amministrazione Caporicci, è nettissimo. Il numero di preferenze riportate rispetto all’altra lista, guidata da Adamo Gallo (appoggiato apertamente dall’ex sindaco Luigi Mascio, centrodestra) è praticamente doppio. Francesco Gallo dunque è il nuovo sindaco di Portocannone, con il crisma dell’ufficialità. DATO UFFICIALE A CASACALENDA: LALLITTO VINCE DI OLTRE 150 VOTI Affermazione netta di Sabrina Lallitto a Casacalenda: a scrutinio concluso questo il risultato: Lallitto 706 voti, Galasso 546 che percentualmente fa 56,4% a 43,6%. Una vittoria chiarissima, che premia la sindaka mandata a casa in anticipo nello scorso dicembre, secondo una volontà politica attribuita alla consigliera regionale Aida Romagnuolo, che ha lavorato con l’intenzione di sostituirla al termine del commissariamento. Ma l’operazione politica non è riuscita e oggi Sabrina Lallitto è stata riconfermata alla guida del comune con un successo evidente. Il suo avversario, sponsorizzato sia da Aida Romagnuolo che da Nico Romagnuolo, ex consigliere regionale, è stato Antonio Galasso, che ora guadagna il seggio in minoranza. Proponiamo il VIDEO con intervista alla prima cittadina riconfermata realizzato da Pietro Eremita direttamente al seggio di Casacalenda, pochi minuti dopo la notizia della ufficialità CIVITACAMPOMARANO, MANUELE SINDACO PER ALTRI 5 ANNI A Civitacampomarano confermato sindaco Paolo Manuele. Sono stati 195 i votanti: la lista Democratica Mente Civita ha avuto 171 preferenze, mentre Per Civita di Giovanni Marsilio ne ha avute 17 con 5 nulle e 2 bianche. Ufficiale la conferma in fascia tricolore del 42enne Manuele. A MORRONE ELEZIONE AL FOTOFINISH: PEDRAZZI ELETTA PER DUE VOTI

CARPINONE, CONFERMATO COLITTI

Definitivo il risultato di Carpinone: con 336 voti Pasquale Colitti è stato confermato sindaco nel paese delle cascate più note e fotografate del Molise. Battuti Andrea Petta con 312 preferenze e Luciano Parisotto con 115.

BAGNOLI DEL TRIGNO, IANIERO PRIMO CITTADINO

Gianfranco Ianiero con 254 voti è sindaco di Bagnoli del Trigno. Ha sconfitto Gianni Di Tosto che ne ha totalizzati 170.

INCOLLINGO FASCIA TRICOLORE A COLLI A VOLTURNO

La fascia tricolore del comune di Colli a Volturno è stata assegnata al candidato Emilio Incollingo con 537 preferenze che gli hanno consentito il sorpasso su Antonia Tomeo Ranieri alla quale sono andati 443 voti.

TOTO NUOVO SINDACO DI PETTORANELLO

Pettoranello ha eletto Marcello Toto con 189 voti, 89 quelli per Marcellino Franceschelli. Il comune viene fuori da un anno di commissariamento e il neo sindaco ha infatti subito annunciato: “Bisogna rimettere in moto la macchina amministrativa e ovviamente il nostro obiettivo è puntare sull’area industriale”.

FORLI’ DEL SANNIO ELEGGE LERZA

Il sindaco di Forlì del Sannio è Sergio Lerza che con 299 voti e una percentuale del 61,8% la spunta su Sonia Lepore che ha raccolto 189 preferenze (38,2%).

PREFETTURA CONFERMA, VALIDA L’ELEZIONE DI ROCCAMANDOLFI: TERZO MANDATO PER LOMBARDI

Roccamandolfi elegge Giacomo Lombardi sindaco con il quorum raggiunto. Su 758 elettori hanno votato 561 aventi diritto con una percentuale del 73%. L’equivoco è nato proprio sulla percentuale che con le norme anti covid (40 per cento) non prevede l’aggiunta dei votanti Aire. Quindi in considerazione delle modifiche che hanno portato il quorum al 40% (senza Aire) già da ieri Lombardi era stato ampiamente eletto sindaco. Il comune di Roccamandolfi ha inoltrato comunicazione alla Prefettura che a sua volta ha confermato l’elezione.

Marisa Margiotta confermata sindaca a Castel San Vincenzo. Nel paese del lago artificiale meta di visite e gite turistiche rieletta Margiotta con 216 voti, poi Tommaso Gualano 147 voti ed Emiliano Scarabeo 2.

SAN MASSIMO, ALFONSO LEGGIERI FASCIA TRICOLORE PER LA TERZA VOLTA

Il comune di San Massimo elegge per la terza volta con 418 voti il sindaco Alfonso Leggieri contro i 113 voti della lista che faceva capo a Gino De Gregorio.

FRANCESCA PETROCELLI ELETTA AD ACQUAVIVA D’ISERNIA

Ad Acquaviva di Isernia gli elettori incoronano sindaco Francesca Petrocelli che ha battuto l’avversario Mario Spaziano

CANTALUPO CONFERMA CARANCI

Cantalupo nel Sannio conferma Achille Caranci che si ritrova sullo scranno da sindaco per il secondo mandato. Era l’unico candidato e il quorum è stato raggiunto. “Lavoreremo nel segno della continuità – ha detto il primo cittadino – ma soprattutto in questo piccolo centro ci sono tanti giovani che hanno voglia di fare e quindi ora è il momento di andare incontro alle loro esigenze”.

PAGLIONE RESTA FASCIA TRICOLORE A CAPRACOTTA

Anche Capracotta conferma il sindaco uscente: Candido Paglione con “Capracotta viva” che si è scontrato con la lista “Insieme” di Massimiliano D’Achille. La popolazione ha riconosciuto a Paglione l’operato condotto per il centro altomolisano negli ultimi cinque anni e ha scelto dunque di consolidare l’atto di fiducia nei confronti del suo operato.

BARANELLO, VINCE DI CHIRO

Senza problemi l’elezione di Riccardo Di Chiro a sindaco di Baranello: di contro, infatti, una lista ‘civetta’ capeggiata da Antonio Di Chiro.

SEPINO, CONFERMA PER PAOLO D’ANELLO

A Sepino è stato riconfermato quale primo cittadino Paolo D’Anello che ha sconfitto nel confronto a due l’avversario Carlo Di Benedetto.

SIMONA DE CAPRIO ELETTA A SAN PIETRO AVELLANA

Chiuso lo spoglio elettorale a San Pietro Avellana dove ha vinto Simona De Caprio contro Giuseppe Sebastiano per 192 voti a 132.

A PIZZONE SUCCESSO DI VINCENZO DI CRISTOFANO

Ufficiale il risultato a Pizzone: eletto sindaco Vincenzo Di Cristofano con 131 voti, mentre Libero Di Iorio si ferma a 103 preferenze.

PESCOLANCIANO RICONFERMA MANOLO SACCO

Vittoria netta a Pescolanciano per il sindaco uscente Manolo Sacco che ha ottenuto 547 consensi, mentre il suo sfidante Nicola Di Frangia conquista solo 39 voti.

A SAN BIASE VINCE ANCORA ANNA MARIA BOCCARDO

Nel piccolo comune di San Biase successo di Anna Maria Boccardo, al bis da sindaca. Per lei 85 voti, mentre l’avversario Tonino Marchetta si è fermato a 35.

AFFLUENZA ALTA A PORTOCANNONE, A SAN BIASE AL VOTO 1 ELETTORE SU 5

Arrivano i dati ufficiali sull’affluenza definitiva. In provincia di Campobasso è Molise il comune con l’affluenza più alta: 81,7%, ma è alta anche a Portocannone (75,14%) anche se inferiore a quello del 2016 (79,68%). San Biase, paese con circa 150 abitanti, fa registrare un numero bassissimo di votanti, appena il 20,58%. In generale affluenza in calo rispetto a 5 anni fa. A Isernia, comune più importante al voto, si è recato alle urne il 66,98%, mentre nel 2016 era stato il 69,59%.

I PAESI CHIAMATI ALLE URNE

In provincia di Campobasso si è votato in 14 comuni: Baranello, Casacalenda, Civitacampomarano, Guardiaregia, Matrice, Molise, Morrone del Sannio, Portocannone, Rotello, San Biase, San Giacomo degli Schiavoni, San Massimo, Sepino e Ururi.

Per la provincia di Isernia 16 comuni chiamati al rinnovo del consiglio comunale: Isernia, Acquaviva d’Isernia, Bagnoli del Trigno, Cantalupo nel Sannio, Capracotta, Carpinone, Castel San Vincenzo, Colli a Volturno, Forlì del Sannio, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pettoranello, Pizzone, Roccamandolfi e San Pietro Avellana. A Chiauci niente elezioni in mancanza di candidati.

Attesa per conoscere i sindaci eletti (vecchi e nuovi). Uno è già ufficiale da ieri: a San Giacomo degli Schiavoni Costanzo Della Porta amministrerà per un secondo mandato, visto che era l’unico candidato e il quorum è stato abbondantemente superato, mentre il dato definitivo è del 67,04%.