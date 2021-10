Scatta domani il nuovo campionato di Serie C Gold che mette insieme 10 squadre, due delle quali molisane e le altre abruzzesi. Dopo lo stop nel 2020 e nel 2021, la speranza è di mettersi la pandemia alle spalle e finalmente avere un campionato di pallacanestro dall’inizio alla fine.

Le molisane Air basket Termoli e New Fortitudo Isernia si presentano ai nastri di partenza con rinnovate ambizioni in un campionato che verrà suddiviso in una prima fase a 18 giornate con gare di andata e ritorno dal 9 ottobre al 6 marzo 2022 e poi quattro giornate di fase a orologio dal 20 marzo al 10 aprile per un totale di 22 incontri. Quindi a partire dalla fine settimana del 17 aprile ci sarà spazio per i play-off ma al momento la formula è ancora da definire sebbene sembri probabile un incrocio col girone Marche-Umbria.

Queste le squadre che disputeranno il campionato di C Gold Abruzzo/Molise: Air basket Termoli, New Fortitudo Isernia, Vasto basket, Teate basket Chieti, Magic basket Chieti, Pescara basket, Nuovo basket Aquilano, Unibasket Lanciano, Amatori Pescara 1976 e Farnese pallacanestro Campli.

Secondo gli esperti le squadre favorite dovrebbero essere le due di Pescara e il Vasto basket mentre il quintetto termolese allenato da Mike Del Vecchio parte come outsider dopo una campagna di rafforzamento di tutto rispetto.

La prima gara della stagione vedrà impegnato proprio il sodalizio termolese sul parquet dell’Unibasket Lanciano sabato 9 ottobre alle 18.