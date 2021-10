C’è un abisso tra il Campobasso visto quattro giorni fa al ‘Renzo Barbera’ di Palermo e quello ammirato oggi – domenica 3 ottobre – allo stadio di contrada Selvapiana dove i Lupi portano a casa il primo successo casalingo. Una vittoria convincente, che scaccia i fantasmi di una possibile crisi e che fa classifica, oltre a ridare morale alla truppa del capoluogo e entusiasmo a tutto l’ambiente.

Di Francesco e Rossetti mettono la firma sul 2 a 0 che stende la Paganese, un avversario duro e giunto nel capoluogo molisano sostenuto da 300 rumorosissimi supporters. Buona la risposta del pubblico di casa. In totale sugli spalti dello stadio ci sono 2500 spettatori.

Si gioca in un orario inedito contro il sodalizio della provincia di Salerno, alle 17:30 il fischio d’inizio. Rispetto la partita col Palermo mister Cudini cambia quattro pedine in campo: ci sono Fabriani a destra, Pace al posto di Vanzan sulla sinistra, mentre conquistano una maglia da titolare Tenkorang e di Francesco schierati dal primo minuto.

L’avvio è di marca ospite. Brividi dopo soli 60 secondi: la Paganese è pericolosa con una rovesciata di Iannone, la palla va fuori di un soffio. Al 10′ miracolo di Raccichini su Volpicelli che si era presentato a tu per tu davanti all’estremo difensore di casa. Ma un minuto dopo è il portiere della Paganese a compiere una strepitosa parata sul colpo di testa di Di Francesco.

Il Campobasso inizia a macinare gioco e dopo aver sfiorato il vantaggio con Pace, al quarto d’ora di Francesco concretizza il bellissima assist di Vitali, il talentino classe 2002 uno dei migliori in campo nel match di oggi.

Padroni di casa sempre col piede sull’acceleratore anche dopo il vantaggio. Pablito Vitali fa impazzire la difesa campana e al 32′ prova l’affondo personale, palla di poco alta sulla traversa. Minuto 38, Fabriani spara alto da ottima posizione. Ma è un eurogol del falco Mattia Rossetti a far esplodere per la seconda volta il Selvapiana: è il 2-0.

Probabilmente è il colpo del ko per la Paganese che nel secondo tempo non si farà quasi mai vedere, se non su sporadiche occasioni dalle parti di Raccichini. Di Francesco e capitan Bontà sfiorano il 3 a 0. Mentre solo per questioni di centimetri non si insacca nella rete ospite il colpo di testa di Rossetti servito da Fabriani.

I rossoblù dominano e alla mezz’ora Tenkorang impegna il portiere avversario. Poco dopo il tiro a giro di Rossetti sfiora la traversa. La terza rete non arriva, bisogna continuare a correre e a sudare ma il Campobasso è vivo. Il pubblico si diverte e applaude i ragazzi di mister Cudini.

Nei minuti di recupero i locali potrebbero arrotondare il risultato con Liguori che prende l’esterno della rete e fa gridare al gol i tifosi di casa.

I Lupi tornano a mordere e soprattutto dimostrano di non volersi arrendere facilmente nel girone di ferro della Lega Pro. Forse qualche piccolo aggiustamento sarebbe ancora necessario in fase offensiva dove servirebbe più concretezza. Ma stasera si festeggia, da domani si penserà al Monopoli.

IL TABELLINO

CAMPOBASSO: Raccichini; Fabriani, Menna, Dalmazzi, Pace (72’ Vanzan); Candellori, Bontà, Tenkorang; Vitali (88’ Emmausso), Rossetti (88’ De Biase), Di Francesco (72’ Liguori).

ALL.: Cudini

PAGANESE: Baiocco; Sbampato (46’ Scanagatta), Murolo, Schiavino; Zanini (59’ Perlingieri), Tissone (56’ Zito), Volpicelli, Firenze, Sussi (46’ Viti); Castaldo, Iannone (46’ Piovaccari).

ALL.: Grassadonia

ARBITRO: Collu di Cagliari

Assistenti: Politi di Lecce e Belsanti di Bari. Quarto ufficiale: Zucchetti di Foligno.

MARCATORI: 15’ Di Francesco, 46’ Rossetti.

Note: ammoniti Schiavino, Zito (P). Presenti circa 2500 spettatori.