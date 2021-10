Due iniziative per esprimere una netta condanna al femminicidio e coinvolgere l’universo cestistico in rosa: divise ‘speciali’ e un murales all’Arena di contrada Selvapiana. Sono le ultime iniziative della Molisana Magnolia Campobasso, sodalizio impegnato nel campionato di basket di serie A1, in vista del prossimo 25 novembre, la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

Sulle divise da gioco trovano spazio all’interno dei numeri ritagli di titoli di giornali su episodi di femminicidio.

“La prima divisa – spiega Renato Freda, responsabile marketing del club – è un omaggio alla città ed al territorio all’insegna dei colori rossoblù. Il completo ha una stilizzazione moderna, come confermato dal pantaloncino bianco e dalle scritte in oro. Un particolare, quest’ultimo, che è al centro della seconda divisa, che strizza l’occhio maggiormente al glamour. Dopo il successo delle divise per la Final Eight di Coppa Italia di A2 a Moncalieri (evento poi non disputato a causa del Covid-19, con i completi successivamente venduti all’asta per fini solidali con grande riscontro d’intenti, ndr), abbiamo, nella scorsa stagione, ma anche nell’attuale, puntato nuovamente su questi colori, ossia il nero con l’inserto in oro, per un completo dallo stile arioso”.

Non solo. A rendere ancora più artistico l’androne dell’Arena, dopo il graffito realizzato da Daen2 in occasione del match di EuroCup contro le spagnole dell’Ensino Lugo, ci sarà un murale che vuol essere un manifesto per urlare con forza il proprio ‘no’ alla violenza delle donne. L’opera sarà firmata dalle giocatrici rossoblù e dai vertici dirigenziali (tutti in rosa) del club, nonché da giocatrici ed elementi dello staff al femminile di tutte le formazioni che saranno ospiti a Campobasso.