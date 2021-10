Denunciate due donne al volante: una era ubriaca l’altra aveva usato droghe

Beve alcol fino ad ubriacarsi, poi prende l’automobile di suo padre e si mette in viaggio fino all’alt dei carabinieri di Isernia. Che sorpresa in condizioni psicofisiche alterate, la sottopongono all’alcol test (esito positivo) e la serata si chiude con una denuncia per guida in stato di ebrezza.

Anche i militari di Rionero hanno segnalato alla magistratura un ‘altra donna beccata alla guida in condizioni psicofisiche alterate per uso di sostanze stupefacenti, rilevate da esami clinici. La donna si è procurata lievi lesioni perché aveva perso il controllo dell’auto ed era finita fuori strada senza coinvolgere altri utenti della strada.

I carabinieri di Macchiagodena hanno contravvenzionato due giovani che sono stati controllati a bordo di quadricicli non immatricolati e senza copertura assicurativa. I mezzi sono stati sottoposti a fermo amministrativo ed affidati in custodia ai rispettivi genitori.

I militari Stazione di Frosolone hanno segnalato alla Prefettura un uomo che aveva addosso marijuana. Ma è stato anche denunciato perché durante la perquisizione i carabinieri lo hanno trovato in possesso di un coltello a serramanico del genere proibito