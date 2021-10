Delegazione del Comitato Nazionale Indigeno del Chiapas in Molise con la Gira Zapatista

Il Gruppo organizzatore per la Gira Zapatista in Molise fa sapere che lunedì 1 novembre sarà presente in Molise una delegazione del Comitato Nazionale Indigeno del Chiapas, in viaggio da diversi mesi in Europa con la Gira Zapatista, la carovana composta da rappresentanti delle varie comunità autonome del Chiapas, organizzate nell’Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale.

“La Gira ha attraversato l’oceano in nave ed in aereo per venire a conoscere le tante realtà di lotta e di attivismo che operano in Europa e in Italia, con lo scopo di raccontare la propria realtà ma soprattutto di ascoltare le nostre storie e scoprire ciò che ci rende uguali.

Grazie all’impegno di un gruppo di attivisti bassomolisani e al raccordo con l’Abruzzo e le Marche, siamo riusciti ad ottenere che il Consiglio Nazionale Indigeno faccia tappa anche in Molise”.

L’invito da parte loro è “a partecipare lunedì 1 novembre alle ore 15 all’incontro che si terrà a Montecilfone, nel bosco Corundoli minacciato dai lavori dell’inutile metanodotto Larino-Chieti. Metafora di tutte le opere distruttive e legate ai combustibili fossili che continuano ad andare avanti nonostante le sbandierate professioni di transizione (finzione) ecologica.

Per mancanza di tempo non sarà possibile fermarsi a Termoli, ma le lotte del territorio termolese saranno protagoniste lunedì nel racconto di chi le ha vissute e le vive, da quella contro la turbogas a quella per l’acqua pubblica, per arrivare alle vicende del tunnel e alle privatizzazioni mascherate da finanza di progetto che stanno tutti i servizi depredando i cittadini dei beni comuni. Senza dimenticare quella che più esemplifica oggi il consumo dissennato e l’espropriazione di suolo, cioè l’assalto al parco di Termoli per realizzare parcheggi ed aprirlo al passaggio delle macchine, ovviamente a beneficio di privati.

Come è facilmente intuibile, la possibilità di parlare con esponenti di una lotta di popolo che continua da vent’anni all’altro capo del mondo, ma che ci riguarda tutti perché esempio di resistenza dal basso in nome dell’autonomia decisionale sul territorio, è un’occasione unica di arricchimento personale e culturale. E può insegnare, a noi occidentali ormai abituati ad una democrazia che spesso sembra un rito stanco, molte cose sulla realizzazione di una rappresentatività reale e sull’uso di modalità decisionali davvero collettive.

Vi aspettiamo al bosco Corundoli per continuare a “camminare domandando”, come dice una delle pratiche zapatiste più indovinate”.