Raccontare la sua storia di vita, di carriera e di passione per la danza significa fare un giro intorno al mondo. Che ora l’ha condotta in Sudafrica, una terra splendida dove vive da qualche anno e dove tra poco tornerà. Dopo un lungo periodo di relax, famiglia, mare e Termoli, la sua città, “che per me resta sempre casa”, tra la fine dell’estate e i primi giorni dell’autunno.

“Camminare nel paese vecchio, guardare il mare mi riempiono il cuore e mi fanno stare bene. Qui ho le mie radici, ma anche in Sudafrica ho una famiglia e sto bene”. E proprio nei giorni termolesi, si racconta in una piacevole intervista tra studio, lavoro, novità e sogni, speranze per il futuro con una ripresa della attività, nuove sfide e anche piccoli consigli per chi come lei ha scoperto subito la passione per la danza che sarebbe poi diventata un lavoro.

“Ballo da quando avevo sei anni – racconta – poi a 10 anni ho deciso e ho capito che quello sarebbe diventato il mio mestiere e da quel momento ho iniziato a studiare all’estero”. La sua prima trasferta è stata all’Accademia Princess Grace di Montecarlo, “una bellissima esperienza, molto impegnativa e sacrificante, ma la danza lo è, serve tanto impegno fisico”, poi l’Accademia di Danza a Torino e a 16 anni in Germania una nuova sfida, lì ci è arrivata grazie ad una audizione trovata sul giornale. “A quei tempi non c’era internet e ho trovato l’annuncio sul giornale Danza e Danza che compravo sempre per scoprire, vedere e trovare qualcosa, così ho convinto i miei e sono partita”. Da lì Colonia, Stoccarda, Dresda in una delle scuole tedesche più prestigiose, dove si è laureata danzatrice professionista.

Negli anni, oltre al Teatro alla Scala di Milano dove ha frequentato un corso di perfezionamento, ha danzato in compagnie di ballo di tutto il mondo: in Spagna, in Germania, in Italia. Ascoltarla raccontare la sua vita significa seguirla in racconti che ti catapultano inevitabilmente e meravigliosamente da una parte all’altra dell’Europa e anche del mondo. Protagonista di opere, operette, e poi ancora musical e ballerina freelance. La sua passione poi si è trasformata ed è andata dall’altra parte perché ha iniziato ad insegnare e formare le nuove generazioni di ballerini, sempre in giro per l’Italia, l’Europa e il mondo.

In Sudafrica è approdata nell’agosto del 2014 e non è mai più andata via. “E’ una terra fantastica – rivela – un paese meraviglioso, ma al tempo stesso anche crudele perché non è facile far convivere diverse etnie e ci sono tante difficoltà”. Lì ha dato vita a tanti spettacoli del Dance for All, curando le coreografie e seguendo didatticamente i corsi dei più giovani. “Ora lavoro con danzatori e ragazzi più adulti. Ma l’esperienza con i bambini presi dalle periferie è stata meravigliosa. Il Dance for All è una associazione a scopo umanitario fondata circa 30 anni fa da Philip Boyd, un ex primo ballerino solista del Cape Town City Ballet. Un caro amico oltre che una figura che stimo molto. È bello collaborare con loro”.

“L’esperienza all’estero è la più bella perché hai modo di confrontarti, ti forgia, che sia breve o lunga ti fortifica, ti aiuta a crescere, ti tempra il carattere e ti apre la mente conoscendo e scoprendo culture e lingue diverse”. E lei di lingue ne conosce 5, italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo.

“Ballare ti porta a fare delle rinunce, tanti sacrifici, ma quante soddisfazioni, viaggiare poi ti apre la mente. Mi piace anche insegnare, sposti il fuoco e vedi te e il tuo percorso. Non ho figli naturali, ma posso dire di avere figli in tutto il mondo grazie al mio ruolo di insegnante e sono soddisfatta perché chiedono consigli”. Adesso vuole passare dietro le quinte, approfondire la regia e le coreografie, studiare la direzione delle scene, “sono pronta per nuovi progetti e per scoprire tutto ciò che non si vede ma che permette di creare uno spettacolo”.

Poi, a chi sta decidendo che futuro dare alla propria vita dice: “Non si può piacere a tutti, ma l’umiltà e la tenacia fanno la differenza. Spero che le cose migliorino, che ci riscopriamo più illuminati, sotto nuove stelle e con illuminati occhi”.