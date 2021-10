La Regione Molise ha approvato la graduatoria dei nuovi percorsi di formazione professionale, con l’attivazione di 54 nuovi corsi a catalogo per un valore di oltre 2,2 milioni di euro. Lo rende noto il sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale Roberto Di Baggio.

I nuovi corsi di formazione rientrano nel Catalogo Formativo regionale e per questo sono completamente gratuiti per i partecipanti, i quali, se non occupati, riceveranno un’indennità di frequenza pari a 4 euro per ogni ora di stage formativo di cui sia accertata la frequenza.

I corsi saranno avviati già nei prossimi mesi e dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2022 e si inseriscono nelle attività della Giunta regionale finalizzate a favorire l’inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, con una particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita e di sviluppo socio economico del territorio.

Si tratta di percorsi formativi moderni, innovativi e pienamente rispondenti alle nuove esigenze della new economy, con attenzione al turismo, all’ecologia ma anche al sociale, all’e-commerce e all’enogastronomia e alle nuove tendenze di comunicazione e marketing.

“L’avvio dei corsi di formazione è sempre un bel momento di impulso, di stimolo a lavorare per il bene dei nostri giovani, della collettività e, più in generale, del territorio molisano, sofferente di crisi economica latente e di continue e lente forme di abbandono da parte dei giovani diplomati. Scegliere di frequentare un corso di formazione è sicuramente un buon inizio per immergersi nel mondo del lavoro con una formazione di taglio pratico e nel contempo acquisire una qualifica professionale che costituisce un ottimo arricchimento curriculare. Non nego che il mondo della formazione professionale è un segmento in cui credo fortemente, che non va assolutamente sottovalutato nel ventaglio delle opportunità di studio offerte ai nostri giovani, che devono avere le migliori opportunità per vivere, restare e studiare in Molise, così da evitare sacrifici economici alle famiglie e, nel contempo arricchire il nostro tessuto culturale e sociale con la loro permanenza nella terra d’origine” commenta Di Baggio.

Il Catalogo formativo con il dettaglio dei nuovi corsi professionali in partenza per il 2022 è disponibile al link: http:// moliseineuropa.regione.molise.it – sezione “Avvisi e Bandi FESR “ oppure al link www.regione.molise.it – sezione Albo Pretorio.

I DETTAGLI DEI CORSI DI FORMAZIONE