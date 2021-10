Il covid ha bloccato la trasferta a Londra, ma non la loro partecipazione. E così in poco meno di 48 ore hanno messo insieme energie, idee, forze e hanno creato un video di quasi due minuti per raccontare la loro idea di capelli, trucco e immagini. Insomma una collezione che potesse fare colpo.

Lino Rinaldi, 41enne parrucchiere di Termoli, ha partecipato a inizio ottobre ad un contest internazionale che ha avuto la sua sede a Londra. Alla Royal Albert Hall la premiazione, che tuttavia è avvenuta senza i protagonisti della gara a causa delle restrizioni che non permettono di volare fino in Gran Bretagna.

Lui, con Mirko Schioppa di Napoli e Adriano Diletto di Cava dei Tirreni, ha partecipato all’Alternative Hair Show che si tiene annualmente in questo periodo e permette a chi vuole di iscriversi e partecipare per interpretare a proprio modo il concetto di bellezza sulla testa, sul viso e nelle immagini, con una collezione. “Abbiamo pensato all’intero prodotto – ha spiegato al telefono dopo aver saputo di essere stato selezionato tra i primi 50 – al taglio, al colore, all’idea da raccontare, esprimere e trasmettere. Nulla di pensabile per il quotidiano, non si tratta di tagli e colori da sfoggiare quotidianamente al lavoro, ma di qualcosa di più particolare, di più unico, di più scenografico anche in un certo senso. Hai presente – aggiunge – quando gli stilisti fanno le sfilate e portano in passerella abiti che in realtà nessuno indosserebbe ? Ecco, è la stessa cosa, è un contest per l’arte, per la creatività”.

I giudici internazionali hanno selezionato il video dello staff italiano e termolese tra i cinquanta che poi avrebbero dovuto sfilare in passerella a Londra, sfilata annullata per il covid, ovvero tra i cinquanta migliori.

Insieme, Lino, Mirko e Adriano, lavorano anche nel mondo che sta dietro ai saloni di bellezza, perchè sono impegnati l’uno come direttore creativo, l’altro come direttore artistico e l’ultimo come direttore, per formare i parrucchieri e anche per creare i prodotti migliori per trattare il capello nell’Accademia Wehair Academy di Avellino.

Il nostro concetto espresso attraverso la collezione presentata in un video girato a Roma. Colori accesi, tagli netti, decisi. “Nulla di commerciale – aggiunge ancora Lino, spiegando la loro idea diventata progetto sulle modelle – ma tutto futuristico, nel taglio, ma anche nel colore e nel trucco. E’ strong – rivela il proprietario del salone di bellezza LinoStaff Parrucchieri di Termoli, figlio d’arte e da vent’anni ormai nella città adriatica, dopo anni in giro tra Roma e Londra – importante e di impatto per il nostro scopo che non è quello di riprodurlo su una cliente abituale, ma creare qualcosa di unico a livello visivo per un contest del genere. Siamo molto contenti del risultato“. (eb)