L'ecologia a confronto

Ecoisole a energia solare e panchine che ricaricano i cellulari, dal Molise a Ecomondo un pezzo di futuro

L’azienda Ecocontrol di Termoli è presente per l’ottava volta alla più grande fiera d’Europa dell’ecologia, in corso a Rimini. Dalle panchine smart alle ecoisole per la tariffa puntuale, un pezzetto di futuro passa da qui fra economia e rispetto dell’ambiente. “È un cammino da affrontare – dice il titolare Fausto Di Stefano, che dà un suggerimento a tutti i sindaci: "Fate domanda al Ministero per queste nuove tecnologie”.