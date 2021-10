Dal Molise un vero Ironman, Vito in Portogallo riesce nell’impresa

Vito Mezzatesta ce l’ha fatta, è un vero Ironman. Il trentenne cresciuto in Molise, precisamente a Petacciato, è riuscito nell’impresa di percorrere 226 km fra nuoto, bici e corsa in meno di 16 ore nella gara di triathlon estremo.

Nella manifestazione denominata Ironman Portugal disputata a Cascais lo scorso 23 ottobre, Vito ha concluso la propria prestazione in 15 ore, 4 minuti e 24 secondi. Nello specifico ha completato la prova di nuoto in un’ora 36 minuti e 3 secondi, quella in bici in 7 ore, 59 minuti e 8 secondi e infine quella di corsa in 5 ore, 4 minuti e 35 secondi.

Un traguardo eccezionale che gli è valso i complimenti degli organizzatori e della fondazione Vialli e Mauro per la ricerca e lo sport Onlus.

Vito infatti ha corso con il duplice obiettivo di arrivare al traguardo in meno di 16 ore e al tempo stesso raccogliere fondi a favore della ricerca.