Cus Molise, i veterani Santucci e Sulmona a servizio dei più giovani

Una figura di rilievo, con esperienza e tanta passione. Marco Santucci guida il corso di volley al Cus Molise insieme a Michele Sulmona. Un corso che, partito da diverse settimane, ha già fatto registrare numeri di rilievo. Tanti sono infatti i bambini, sia maschi che femmine, che hanno voluto avvicinarsi alla disciplina e affidarsi alle indicazioni e ai consigli del giocatore molisano che con i ragazzi ci sa fare. Insieme a loro ci sono anche i più grandi che lavorano per migliorare giorno dopo giorno.

“E’ un corso che è partito con grande entusiasmo – spiega con estrema disponibilità Santucci – vedere bambini e ragazzi divertirsi cercando di mettere in pratica quelli che sono i nostri consigli è una soddisfazione. Ho la possibilità di collaborare con Michele Sulmona che già negli anni scorsi era presente al Cus come istruttore e insieme abbiamo avviato un qualcosa di molto bello. Grazie a chi ci ha dato fiducia e ai genitori che hanno deciso di affidarci i loro figli per farli crescere sotto rete. Le lezioni e gli allenamenti si svolgono ovviamente in base alle face di età. Per i più piccoli è tutto basato sul gioco e attraverso quello si cerca di arrivare poi ai fondamentali della pallavolo. Per i più grandi, invece, il discorso è diverso. Cerchiamo di partire dalle basi della disciplina per arrivare poi, strada facendo, alla tecnica e alla tattica. Possiamo ritenerci soddisfatti di quanto fatto fino a questo momento e puntiamo a fare sempre meglio nel corso del tempo sperando di riuscire a crescere un gruppo solido sul quale poter lavorare anche in prospettiva futura per una crescita generale del movimento”.