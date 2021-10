La Croce Rossa sfrattata dalla propria sede. Com’era già successo a luglio all’associazione ‘La città invisibile’ che occupa parte dello stesso stabile, ora anche la sede della CRI di piazza Olimpia a Termoli va smantellata per fare posto al cantiere del futuro museo del mare. Il primo effetto è la sospensione del servizio di Distribuzione viveri ai bisognosi.

È quanto comunicato nelle scorse ore alla Croce Rossa Italiana che oggi fa sentire la propria voce tramite una nota firmata dalla presidente del Comitato CRI Campobasso, Maria Rosaria Sasanelli e dal Delegato Tecnico Regionale Comunicazione CRI Molise, nonché Vice Presidente e rappresentante dei Giovani CRI Molise, Francesco Tosto

“In quest’ultimo anno e mezzo, quasi due ormai, in molti ci hanno definito “Eroi”. Siamo stati tra i primi ad attivarci dallo scoppio di questa incredibile pandemia. Non ci siamo mai fermati, seppur la nostra paura era uguale alla vostra. Abbiamo portato farmaci, cibo, indumenti e supporto di ogni specie a chiunque ne avesse avuto bisogno. Abbiamo assistito chi era stato contagiato dal virus, abbiamo trasportato in ospedale chi si aggravava cercando di tranquillizzarlo mentre lo allontanavamo dai propri affetti. Alcuni – sempre troppi – non li abbiamo più rivisti, altri invece abbiamo avuto il piacere e l’orgoglio di riportarli nelle proprie case. In questo frangente siamo stati definiti “Eroi”, ma noi non ci sentiamo tali perché tutto ciò l’abbiamo sempre fatto, in silenzio.

Solo adesso ha avuto più risonanza a causa del Covid-19” spiegano i responsabili della Croce Rossa in Molise.

“Abbiamo espletato molteplici servizi e continuiamo a farlo, soprattutto quelli relativi alla Distribuzione Viveri: doniamo Pacchi Alimentari a chi, sfortunatamente, non può permettersi nemmeno una spesa mensile. Oggi i nostri assistiti sono aumentati esponenzialmente proprio a causa di questo virus che ha creato anche nuovi disoccupati. Andiamo avanti, con forza e coraggio, anche quando ci arrivano comunicazioni direttamente dalle Istituzioni. Comunicazioni che ci lasciano esterrefatti”.

Qui infatti arriva la nota dolente, cioè la comunicazione “giunta dal “Servizio Secondo – Ufficio Patrimonio” del Comune di Termoli dove ci viene intimato lo sgombero dai locali dove, appunto, assistiamo la popolazione termolese con i Pacchi Viveri”.

I responsabili dell’associazione di volontariato precisano che “questo comunicato stampa non vuole essere un attacco alle Istituzioni Comunali che ci hanno intimato lo sgombero – dove in caso di inottemperanza si provvederà in maniera coatta – ma una richiesta di scuse a tutti i nostri assistiti in quanto ci vediamo costretti a sospendere, al momento, le nostre attività di Distribuzione Viveri visto che, in soli 5 giorni, non abbiamo la possibilità di trovare una struttura idonea a tale servizio”.