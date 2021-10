Cos’è e a cosa serve una consulenza SEO

Avere un buon sito, con contenuti di valore e un ampio catalogo di prodotti o servizi basta per attrarre i potenziali clienti, giusto? Sbagliato. Ti serve una consulenza SEO, ovvero un’analisi del tuo sito web che ti aiuti a sfruttare al massimo il potenziale del tuo business.

La SEO (Search Engine Optimization) è la tua migliore alleata per non rimanere anonimo tra gli innumerevoli prodotti e servizi offerti su internet. Il tuo salvagente per non affogare nel mare magnum del web ed emergere vittorioso.

Cosa può fare la SEO per il tuo business

Una buona agenzia specializzata nella SEO offre una serie di servizi e strategie in grado di migliorare il tuo posizionamento sui motori di ricerca e attrarre potenziali clienti sul tuo sito web. Alcune delle azioni più importanti sono:

assicurarsi che la parte tecnica e l’architettura del tuo sito funzionino alla perfezione;

stabilire i punti di forza del tuo marchio per distinguerti dai competitor;

analizzare il tuo pubblico target, le sue abitudini e il suo comportamento sul web;

individuare il campo semantico più appropriato rispetto al tuo mercato di riferimento;

creare una rete di connessioni di valore che migliori la percezione del tuo brand.

Tutto ciò si realizza a partire da una consulenza SEO, durante la quale i professionisti del digitale analizzano il tuo sito, ne studiano criticità e punti di forza e mettono in atto una strategia efficace. Questa è la fase preliminare, quella in cui il consulente SEO pianifica insieme a te gli obiettivi da raggiungere a breve e lungo termine.

Un’attività ben strutturata, costante e mirata, gestita da professionisti a partire dalla consulenza SEO, è in grado di moltiplicare le conversioni sul tuo sito web. Questo vuol dire che non solo più persone atterreranno sullo spazio virtuale della tua attività, ma che saranno persone realmente interessate e con maggiori probabilità di diventare clienti.

Come si svolge una consulenza SEO

I professionisti e le professioniste della SEO operano a partire da dati misurabili. La prima operazione che svolgeranno durante la consulenza SEO è la cosiddetta audit. Una vera e propria analisi del tuo sito allo stato attuale, delle sue criticità tecniche e di contenuto, dei tuoi lettori o utenti abituali e del loro comportamento tra le pagine del sito web.

Poi la consulenza SEO proseguirà con la definizione di KPI specifici, obiettivi qualitativi e quantitativi da raggiungere sulla base di quello che desideri ottenere dal tuo business. Per esempio, una SEO specialist può proporre delle strategie per migliorare la tua brand reputation; moltiplicare il numero dei tuoi clienti mensili; aumentare il numero di iscritti alla tua newsletter. Tutti obiettivi che andranno monitorati nel tempo per capire se le strategie messe in atto funzionano.

Durante la consulenza SEO si affrontano le tematiche del posizionamento sui motori di ricerca e dell’ottimizzazione per parole chiave afferenti al tuo mercato di riferimento. A tutto ciò si aggiunge, se lo vorrai, la strategia offsite, ovvero la link building che contribuisce a creare una rete di connessioni autorevoli tra il tuo sito e quelli di altri professionisti.

Cosa si ottiene con una consulenza SEO?

Al termine della consulenza, i SEO specialist creeranno una proposta di strategia per migliorare il tuo business online. Vedrai nero su bianco parole e numeri che indicano il valore della tua attuale presenza sul web e le potenzialità del tuo brand ancora non sfruttate.

Avrai infatti dei report con l’analisi dello scenario competitivo, delle ricerche a più alto traffico legate al tuo marchio e al tuo settore lavorativo, delle potenziali strategie da mettere in atto.

Una volta prodotto questo documento, al termine della consulenza SEO, potrai scegliere se acquistare i servizi dell’agenzia che te li ha proposti e cominciare così a scalare le vette del successo online.