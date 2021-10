Il comune di Capracotta questa mattina ha ospitato nel suo territorio la seconda esercitazione in calendario nel mese di ottobre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) con gli elicotteri dell’11mo Reparto volo della Polizia di Stato di Pescara.

Nonostante le avverse condizioni meteo le squadre del Soccorso Alpino, insieme all’equipaggio dell’aeromobile, si sono addestrate in procedure di imbarco e sbarco in hovering, senza pattini a terra, e in simulazioni di intervento in ambienti montani ed impervi raggiungibili esclusivamente mediante elicottero.

Esercitazioni di questo tipo hanno particolare valenza per testare le procedure operative e di sicurezza durante le missioni congiunte in eventi reali di soccorso negli ambienti montani caratteristici del territorio regionale.