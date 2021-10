Si avvicina il momento di scoprire chi vincerà il contest ‘La Termoli che mi piace’, indetto quest’estate dall’Amministrazione comunale di Termoli che ha previsto in questo modo di incentivare anche così il turismo e la ripresa dell’economia nella cittadina con buoni sconto (per i residenti) e vacanze in città (per i turisti).

Dal Comune fanno sapere che si è insediata questa mattina la giuria tecnica per la valutazione degli elaborati grafici del contest fotografico. La commissione è così composta: Nicola Angelucci, David Battista BC foto, Giovanna De Benedictis.

“Nei prossimi giorni verranno forniti gli elaborati grafici alla giuria che provvederà ad esprimere i giudizi e a stilare i vincitori.

Appena saranno definiti i voti, verrà stabilita la data per la cerimonia di premiazione”.