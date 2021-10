Non lo nomina mai esplicitamente, ma probabilmente è il governatore Donato Toma il bersaglio delle accuse del presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone. Quest’ultimo, fra l’altro uno degli esponenti della maggioranza che con l’astensione aveva contributo alla sconfitta del presidente sul Piano operativo, questa volta lamenta la carenza di personale a disposizione nelle strutture di assistenza agli organi del Consiglio regionale.

Il capo di Palazzo D’Aimmo ricorda che più volte aveva inviato all’attenzione della Giunta la richiesta di destinare all’assemblea “personale di ruolo per consentirgli attendere alle sue responsabilità istituzionali e politiche”. Richieste “rimaste totalmente inevase”.

“Come più volte evidenziato – insiste Micone – i vari pensionamenti hanno ridotto grandemente il numero complessivo degli addetti alle strutture poste al servizio dell’Assemblea e delle Commissioni consiliari. Il personale rimasto, che ringrazio per la fattiva disponibilità sempre dimostrata, si è dovuto, da tempo, accollare i compiti dei Servizi e degli Uffici rimasti scoperti per la quiescenza del personale a suo tempo dedicato. Una situazione difficile che è destinata ad aggravarsi ulteriormente con le persone che hanno programmato nei prossimi mesi di lasciare il servizio per raggiunti limiti di età. A fronte di tutto questo, pur comprendendo le necessità delle altre strutture della Regione, non c’è stata l’assegnazione di nessuna delle varie unità previste per la mobilità esterna attivata dall’Ente”.

Il presidente del Consiglio regionale, paventando il rischio di una “paralisi completa delle attività”, accusa: “Ciò testimonierebbe mancanza di rispetto e considerazione per il ruolo costituzionale e politico che il Consiglio regionale riveste. Auspico quindi che nel più breve tempo possibile la Giunta regionale, e le strutture preposte, attivino le procedure necessarie per assegnare le unità di personale, anche attraverso nuove assunzioni o il ricorso a procedure di

stabilizzazione in corso, necessarie al Consiglio regionale”.

Ma le fibrillazioni tra Toma e Micone sono emerse anche oggi, nella seduta flash dell’Aula, convocata il giorno dopo il voto di Isernia. Dopo aver iniziato in mattinata la discussione sul primo punto all’ordine del giorno, la proposta di legge della Giunta Regionale sulla disciplina delle attività commerciali, cade il numero legale necessario per il funzionamento dei lavori. E gli esponenti della maggioranza danno forfait anche nel pomeriggio, per la nuova convocazione dell’assise. La nuova riunione è stata fissata per il prossimo 12 ottobre.