Mattinata di prove di carico sul viadotto Santa Maria, meglio noto come ‘Sei voci’, su via Corsica a Termoli, primo dei due ponti sottoposti a un vero e proprio esame. Come annunciato e come da ordinanza comunale il tratto stradale è oggi (da stamattina fino alle 19 di stasera) chiuso al traffico e non mancano i disagi specie per chi era all’oscuro della comunicazione.

“Ci siamo tenuti larghi”, ha spiegato l’ingegner Gianfranco Bove, dirigente comunale ai Lavori Pubblici, oggi presente per i lavori che erano in agenda da tempo ma che, causa pandemia, sono stati lungamente rinviati. In particolare si tratta di prove di tenuta sismica del viadotto. La prova consiste nella misurazione del livello del ponte sia a 0 carico che con il carico di diverse tonnellate. 4 camion, delle ditte Fg e De Laurentis di Campomarino per l’esattezza, stazioneranno, a pieno carico per un totale di 520 tonnellate, sui punti individuati per la misurazione.

di 30 Galleria fotografica Prove di carico sui ponti di Via Corsica









La prova consiste appunto nella misurazione nelle due diverse ipotesi. Se il ponte non dovesse tornare al livello di elasticità pre-carico significherebbe che ci sono problemi di tenuta. Nell’ipotesi peggiore, che però i tecnici si sentono di escludere, il ponte verrebbe interdetto alla viabilità per procedere alla manutenzione.

Il dirigente dei Lavori Pubblici del Comune di Termoli, Gianfranco Bove, in questo video spiega in cosa consiste l’intervento sui ponti.

Diversamente da quanto comunicato inizialmente, si è deciso di procedere oggi alle prove sul viadotto Santa Maria e solo nella giornata di domani su quello ‘Molinello’, più prossimo al centro. Oggi dunque è bloccata solo una parte della strada mentre l’altra è normalmente percorribile. Su questa sono visibili lunghe code di automobili e sono stati segnalati disagi.