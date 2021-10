Come scegliere l’auto usata?

Può sembrare banale ma il primo suggerimento per acquistare una vettura usata riguarda proprio la scelta della stessa. Rivolgendosi al mercato dell’usato, è molto difficile trovare il veicolo che rispetti appieno le caratteristiche che si hanno in mente, tuttavia è possibile trovare una macchina che si avvicini il più possibile alle proprie esigenze. Per far ciò, è consigliabile redigere una lista di tutti i requisiti imprescindibili che deve avere la macchina. Ad esempio pochi km percorsi, alimentazione a benzina, gpl, metano ecc. In più, bisogna stanziare un budget, e verificare la possibilità di trovare modelli con determinate funzionalità che rientrino nel budget. Proprio per questo, è bene non focalizzarsi sul marchio. Dopo aver scelto un modello che potrebbe coniugare quanto cercato, bisogna informarsi sui prezzi del nuovo e dell’usato, in modo da non farsi trovare impreparati.

A chi rivolgersi per comprare una macchina usata?

Per l’acquisto di un veicolo di seconda mano è possibile rivolgersi direttamente ad un privato oppure in concessionaria e presso rivenditori diretti di auto online. Nel primo caso, il vantaggio principale è quello di poter trattare sul prezzo, non è un segreto, infatti, che in questo modo è possibile ottenere un buon risparmio di denaro. Tuttavia, a fronte di questo possibile vantaggio, esiste uno stato di incertezza sullo stato reale del veicolo stesso. Inoltre, i modelli venduti privatamente non vengono ricondizionati e modificati da un professionista prima di metterli in vendita. Il rovescio della medaglia, però, è che in questo modo non si ha alcuna garanzia su quanto acquistato, pertanto è bene avere un’idea precisa su tutti i difetti presenti sulla vettura. In più, le pratiche burocratiche sono a carico dell’acquirente, che deve pensare anche a come disfarsi della vecchia auto. Rivolgendosi ad un professionista, invece, si ha una garanzia di conformità di almeno un anno (alcuni rivenditori offrono anche due anni di copertura). Inoltre, anche se il prezzo potrebbe essere maggiore, si può richiedere un finanziamento oppure dare in permuta la vecchia auto, in modo da ottenere uno sconto e, allo stesso tempo, disfarsene. Anche il passaggio di proprietà ed altri adempimenti amministrativi rimane in capo al venditore. Oggiogno non è difficile mettersi in contatto con un professionista del settore, esistono, infatti, concessionarie specializzate nella vendita di auto usate Torino, Milano, Napoli, Roma e in quasi tutte le città d’Italia. Oppure affidandosi a dei rivenditori online è possibile ricevere la vettura presso dei centri di consegna dislocati su tutta la penisola.

Cosa verificare prima di acquistare l’auto

Prima di gettarsi a capofitto nell’acquisto, occorre avere una panoramica generale dell’auto. Il contachilometri non deve essere l’unico fattore da considerare, in quanto potrebbe essere manomesso. Bisogna, invece, controllare scrupolosamente carrozzeria, interni e motore. Se non si è molto esperti, è bene farsi accompagnare da un meccanico di fiducia, in modo da avere il parere di un esperto. Eventuali interventi di manutenzione devono essere sempre precisati sul libretto. Se non sono riportati in maniera corretta, o il venditore si rifiuta di mostrare il libretto, potrebbe essere in malafede, proprio per questo potrebbe essere meglio riconsiderare l’acquisto. In più, è fondamentale prestare attenzione alla targa, così come indicata sul libretto di circolazione. Bisogna vedere se corrisponde ad ogni revisione