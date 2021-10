Colletorto, cento anni per Pasqualina Campanelli

Una giornata speciale per tutta la comunità di Colletorto. Pasqualina Campanelli, classe 1921, ha raggiunto l’età dei cento anni.

Una persona piena di valori, conosciuta e stimata da tutti insieme al marito Michele Gianquitto, che per soli venti giorni non è diventato anche lui centenario. Famiglia, rispetto, presenza amorevole per tutti, bravissima a lavorare l’uncinetto. In occasione del suo compleanno lungo un secolo ha ringraziato il Signore per il dono della vita e ha ricevuto la comunione dal parroco, padre Vincenzo Bencivenga. Una vita semplice ma profonda, dedicata all’essenziale, da cui tutti possiamo prendere esempio.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco, Cosimo Mele, ha portato il proprio omaggio con una targa significativa: “L’eredità trasmessa a tutti noi, dono prezioso per la comunità, è fatta di una grande umanità, d’infaticabile volontà e operosità. L’amministrazione di Colletorto in questo giorno meraviglioso formula i migliori auguri alla Signora Campanelli Pasqualina, per il raggiungimento di questi splendidi cento anni. Con affetto”.

A zia Pasqualina auguri da tutti i parenti, dalla comunità e da ogni colletortese, vicino e lontano.