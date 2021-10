Chiauci, nominato il commissario: nessuno si era candidato per il Comune

Era nell’aria la nomina di un commissario per guidare il Municipio di Chiauci, minuscolo centro della provincia di Isernia abitato da circa 200 ‘anime’. Non si era candidato nessuno alle Amministrative che si sono svolte domenica 3 e lunedì 4 ottobre. E oggi la Prefettura di Isernia ha provveduto in tal senso. L’ufficialità della designazione è arrivata nel pomeriggio di oggi, 6 ottobre: “A seguito della mancata presentazione di candidature alla carica di sindaco e consigliere comunale del Comune di Chiauci, il Prefetto di Isernia Gabriella Faramondi ha nominato il Commissario per la provvisoria gestione dell’ente”.

Al dottor Francesco Montemarano, Vice Prefetto Aggiunto, Capo di Gabinetto del Prefetto, sono stati conferiti i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta e al sindaco.

(foto pagina Facebook Pro loco Carovilli)