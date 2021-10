Chaminade Campobasso sconfitta a Torremaggiore (2-1)

La Chaminade Campobasso non è riuscita a bloccare la serie positiva del Torremaggiore. E’ successo tutto nel primo tempo: De Nisco ha portato in vantaggio i molisani poi la rimonta dei padroni di casa con le reti di Heredia e Caropi. Sul finire di gara la Chaminade ha optato per il gioco a cinque, sfortunato De Nisco che a tre secondi dalla sirena ha fallito il tapin del pareggio. La gara è terminata 2-1 per il Torremaggiore. Ha seguito i suoi compagni da bordo campo il centrale Passarelli, alle prese con una noia muscolare. Nota positiva il ritorno di Vaino tra le rotazioni.

A fine gara mister Marsella ha commentato la prova: “Abbiamo disputato una buona gara. Un ottimo primo tempo che ci ha visto affrontare senza timore una squadra esperta. Nella ripresa, invece, ci siamo difesi bene e siamo riusciti a costruire altre occasioni da rete”, chiude il tecnico. “Nonostante la sconfitta siamo soddisfatti della prestazione”.

Sul cammino della Chaminade sabato alla palestra Sturzo il Città di Potenza. Lucani ancora fermi a quota zero. I rossoblù in settimana cercheranno di recuperare qualche uomo, con l’obiettivo di lasciare inviolate il campo amico.

TABELLINO

TORREMAGGIORE – CHAMINADE (2-1) 2-1

TORREMAGGIORE: Di Genova, Mura, Juan Cruz, Pazienza, Murgo, Rossa, Petrella, Difino, Hereddia, Mariani, Riotta, Florio, Gentile. Allenatore: Olivieri

CHAMINADE: D’Alauro, Fieramosca, Gallo, Salvatore, Petrella, Di Nunzio, Vaino, Pescolla, Rosato, Oriente, De Nisco, Di Camillo . Allenatore: Cavaliere

Arbiti: Liberato Schettino sez. Castellamare di Stabia, Gaetano Nappo sez. Nola ; Cronometrista: Antonio Maglietta sez. Bari

Reti: 10”45 De Nisco ( C), 13”33 Heredia ( T),18”20 Caropi ( T)