Chaminade Campobasso sconfitta a Bisceglie: la Diaz vince 2 a 0

Trasferta amara per la Chaminade Campobasso che cede 2-0 in casa della Diaz Bisceglie.

I padroni di casa pericolosi con un’imbucata di Di Benedetto per Cassanelli, conclusione sul fondo. Il numero uno dei locali Giannantonio si fa trovare pronto prima su una conclusione sporcata di Di Nunzio e poco più tardi su un tiro di De Nisco. Recupera palla Oriente che si invola verso la porta avversaria, tiro pericoloso che si spegne sul fondo. Un primo tempo equilibrato con occasioni da entrambe le parti. Il diagonale di Rosato trova l’intervento di Giannantonio. D’Alauro protagonista in due occasioni: prima su un tiro di prima intenzione di Caggianelli, qualche minuto più tardi nuovamente il numero 8 dei locali il suo mancino viene disinnescato in corner.

La Diaz chiude in attacco a sei secondi dall’intervallo gran tiro dalla distanza di Divincenzo che si stampa sulla traversa. La ripresa si apre con una conclusione potente ma alta di Quaranta. I padroni di casa passano al quinto: il destro di Divincenzo attraversa tutta l’area e sblocca il risultato. La Chami risponde con un tacco di Rosato deviato in corner. Ripartenza Diaz con D’Alauro che chiude lo specchio della porta a Caggianelli. A cinque minuti dalla fine errore di Caggianelli che serve il suo numero uno, punizione dal limite per la Chami il tiro di Pescolla trova il muro difensivo dei locali.

Il duo Cavaliere – Marsella schiera in campo Pescolla come quinto uomo di movimento. Giannantonio blinda la sua porta e a due secondi dalla sirena va a realizzare la rete del definitivo 2-0. Il calendario prevede per la Chami sabato prossimo la sfida interna contro il Mirto.

IL TABELLINO

DIAZ BISCEGLIE – CHAMINADE (0-0 ) 2-0

DIAZ BISCEGLIE: Di Benedetto, Sasso, Pedone, Monterisi, De Liso, Caggianelli, Sellak, Cassanelli, Giannantonio Molitor, Divincenzo, Di Benedetto, Graziani, Allenatore : Danisi

CHAMINADE: D’Alauro, Passarelli, Bozza, Salvatore, Petrella, Di Nunzio, Oriente, Quaranta, De Nisco, Pescolla, Rosato, Polo . Allenatore: Cavaliere

Arbiti: Daniele Romano sez. Salerno, Tommaso Vallecaro sez. Salerno; Cronometrista: Nicola Ostuni sez. Bari

Reti:4″30 Divincenzo 2T (DB) Giannantonio 19″58 2T (DB)

Falli: 1 tempo 1-2, 2 tempo 1-3

Note: amm. Pedone (DB) , amm. Passarellin (C) , amm. De Liso (DB) , amm.Petrella (C)