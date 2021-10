Carabinieri, Luogotenente Carica Speciale Lorenzo Di Libero lascia il servizio

Dopo ben trentacinque anni di servizio nell’Arma dei Carabinieri la carriera militare del Luogotenente Carica Speciale Lorenzo Di Libero, Comandante del Nucleo Informativo del Comando Provinciale di Campobasso, giunge al termine.

Il Sottufficiale, Memoria Storica del Comando Provinciale Carabinieri, originario della provincia di Benevento, dopo i primi anni di servizio trascorsi in Puglia tra Altamura e Manfredonia, è giunto presso il Reparto Operativo di Campobasso per poi assumere il Comando del Nucleo Informativo che ha retto per ben 26 anni, diventando un punto di riferimento per i superiori e colleghi.

Molto apprezzati la sua disponibilità, sensibilità d’animo, abnegazione ed esemplarità, doti che hanno consentito una diuturna e pratica risoluzione di problemi in seno all’intera Provincia. Al Luogotenente Carica Speciale Lorenzo Di Libero sono giunti in modo corale gli auguri di ogni bene da parte dei superiori, dei colleghi sia in congedo che in servizio, della comunità e dalla moglie Anna e dai figli Federica e Ferdinando.