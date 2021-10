Vaccini antinfluenzali in dirittura d’arrivo anche in Molise. La campagna vaccinale 2021-22 contro l’influenza, come previsto dal Ministero della Salute, partirà in anticipo a partire dal mese di ottobre e il Molise ha espletato le procedure di gara assicurandosi circa 80mila dosi.

L’obiettivo è immunizzare i cittadini per evitare che i sintomi dell’influenza possano sommarsi o confondersi con gli eventuali sintomi da Covid-19, determinando così anche un aggravio sulle strutture ospedaliere.

E proprio oggi la Conferenza Stato-Regioni, presieduta peraltro dal Governatore del Molise Donato Toma, ha sancito un’intesa con Federfarma-Assofarm che prevede la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini antinfluenzali. Per i soggetti sopra i 65 anni o fragili il vaccino antinfluenzale come negli anni passati sarà somministrato – gratuitamente – dal medico di base.

Ma quest’anno c’è una differenza ed è previsto anche un diverso scenario. Chi dovrà fare la terza dose di anti-Covid potrà farla contestualmente al vaccino contro l’influenza, e ciò potrà avvenire nei centri vaccinali.

Sarà infatti possibile – come hanno spiegato le autorità sanitarie – vaccinarsi contemporaneamente contro il Covid e contro le influenze stagionali. Il ministero della Salute ha dato infatti lo scorso 2 ottobre il via libera alla somministrazione concomitante del vaccino contro il Sars-Cov-2 e di quello per l’influenza. Nell’apposita circolare si precisa che la somministrazione concomitante è possibile – e dunque non deve spaventare affatto – ma non necessaria e i vaccini possono essere somministrati insieme (se si può ed essendo un’esigenza di tipo organizzativo-pratico) altrimenti anche a distanza di tempo. C’è solo una eccezione che riguarda i vaccini a virus attenuato, ovvero Vaxzevria e Janssen, per i quali può essere considerata valida una distanza minima precauzionale di 14 giorni (prima o dopo il vaccino anti Covid).

Ricapitolando, le persone di età pari o superiore a 65 anni, nonché le persone di tutte le età con alcune patologie di base che le rendono oltremodo vulnerabili, per le quali è fortemente raccomandato il vaccino antinfluenzale, potranno farlo – come sempre – dal proprio medico di base ma potranno scegliere anche di farlo in un centro vaccinale assieme al richiamo del vaccino anti-Covid.

Per tutti gli altri che vorranno immunizzarsi dal rischio influenza per il prossimo inverno, sarà possibile acquistare e farsi somministrare il vaccino in farmacia.

“Si tratta di una proposta valutata positivamente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome” hanno spiegato il Presidente del Molise, Donato Toma, e Raffaele Donini, coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e Assessore dell’Emilia-Romagna.

“I cittadini che non hanno patologie – aggiunge Donini – potranno acquistare il vaccino in farmacia e farselo somministrare dal farmacista stesso. Coloro che invece hanno patologie rientrano tra le categorie più fragili per i quali il vaccino antinfluenzale è già assicurato in forma gratuita.

Per il nostro Paese si tratta di una vera e propria rivoluzione, fortemente voluta dalle Regioni e discussa in sede di Commissione Salute, che va nella direzione delle cosiddette ‘farmacie dei servizi’, luoghi che saranno sempre più in grado di fornire ai cittadini vere e proprie prestazioni sanitarie. Un tassello in più – conclude Donini – per la composizione di una nuova sanità del territorio, di prossimità, obiettivo a cui tendiamo con tutte le nostre energie e che lo stesso PNRR mette a fuoco come risultato atteso”.

Da precisare che nel testo finale approvato oggi in Stato-Regioni si prevede che la vaccinazione antinfluenzale nelle farmacie potrà essere effettuata a tutti i soggetti target mentre nella versione precedente dell’intesa erano esclusi i minorenni e i soggetti ad estrema vulnerabilità e a rischio reazioni allergiche.