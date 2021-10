Campagna nastro rosa 2021 Lilt for women: al via l’ottobre rosa a Campobasso e Larino

È partita la Campagna Lilt for Women che caratterizza tutto il mese di ottobre. Dopo Termoli anche Campobasso e Larino hanno dato il via alle varie iniziative in programma per questa campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno.

Al Convento San Pietro Celestino di Ripalimosani grande partecipazione per l’incontro dal titolo “Se previeni non curi: l’importanza della prevenzione”. Ad introdurre l’evento la dottoressa Berardini, responsabile della delegazione Lilt Città di Campobasso, a seguire l’intervento della dottoressa Franchella presidente dell’associazione provinciale Lilt di Campobasso. Sono intervenuti il sindaco di Ripalimosani dottor Giampaolo, il Direttore Sanitario Asrem dottoressa Gollo, il Direttore Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare dottor Colitti.

Nell’occasione il direttore sanitario Gollo ha anticipato l’iniziativa di estendere lo screening mammografico nella fascia di età 45-49 anni. Questo si è reso possibile grazie ad una forte sinergia tra la Direzione Asrem, la Regione Molise, la Breast Unit regionale e le Radiologie Ospedaliere e con il contributo delle Associazioni Lilt di Campobasso e di Isernia, fortemente radicate sul territorio. A moderare l’incontro a carattere scientifico il dottor Carrozza con l’intervento del dottor Della Valle sull’importanza della diagnosi precoce di queste neoplasie e il ruolo della Breast Unit nella cura e nell’assistenza delle pazienti. Infine, l’intervento della dottoressa Di Pardo ha toccato il tema delle forme di neoplasia mammaria eredo-familiare.

La delegazione Lilt della Città di Campobasso ha, inoltre, organizzato per il mese di ottobre il corso di nordic walking per promuovere l’attività fisica in contatto con la natura presso la località Madonna della Neve – le Quercigliole in agro di Ripalimosani previsto per il 16 ottobre alle ore 10. Chi è interessato alla nuova esperienza della camminata nordica può contattare il numero 327.6940107.

Il programma dell’Ottobre Rosa è stato anche presentato allo stand fiera del Comune di Larino con grande partecipazione di pubblico. A presentare le attività della Lilt la dottoressa Franchella, con la partecipazione del Sindaco di Larino Giuseppe Puchetti e dell’agronomo fondatore e presidente onorario di Città dell’Olio Pasquale Di Lena, ha introdotto anche i filmati relativi alla Maratona tra gli Ulivi, nata dalla collaborazione tra Lilt Campobasso e Città dell’Olio, che ha attraversato il territorio molisano per promuovere la cultura della prevenzione attraverso lo sport e la sana alimentazione vedendo come protagonista principale l’olio evo di qualità.

Dal dibattito con il pubblico sono emersi molti spunti di riflessione: innanzitutto l’importanza della collaborazione tra enti del terzo settore, in particole con l’Auser, per rispondere ai bisogni di assistenza sanitaria delle persone più fragili della comunità; inoltre, la necessita d’ampliare l’offerta di sevizi per i cittadini sulla prevenzione in generale e su quella oncologica in particolare; infine, una proposta di accogliere all’interno dell’associazione Lilt di Campobasso un gruppo di donne operate al seno, con problematiche specifiche legate alla loro condizione.