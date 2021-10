Camminata tra gli Olivi, il programma a Termoli fra raccolta e degustazione

Termoli Città dell’Olio partecipa alla Camminata tra gli Olivi – 5a Giornata Nazionale organizzata dall’Associazione Nazionale delle Città dell’Olio che si svolge domenica 17 ottobre.

Contribuisce alla sua organizzazione anche la Kairos Cooperativa Sociale di Termoli, su iniziativa del consigliere comunale Nicola Malorni, vicepresidente dell’Associazione Nazionale delle Città dell’Olio, che prevede l’esperienza partecipata e diretta dei cittadini partecipanti di recupero di un uliveto abbandonato della periferia termolese in via Firenze.

Questo il programma: Ritrovo alle ore 9 in via Firenze 2H, Camminata nell’uliveto in fase di recupero e partecipazione al seminario formativo – esperienziale tra gli ulivi tenuto da psicologi della Kairos sull’OlivoCultura Sociale; Ore 10:00: Esperienza di raccolta delle olive; Ore 11:00 Visita al frantoio Di Cencio in via Madonna delle Grazie ed esperienza di molitura delle olive raccolte; Ore 12:00: conclusioni e donazione di Olio EVO solidale ai piccoli ospiti della “Casa di Kore” – comunità alloggio per minorenni del Comune di Termoli

Dopo la Camminata, grazie alla partecipazione di ristoratori termolesi, gli interessati potranno degustare, a prezzi calmierati e previa prenotazione diretta presso i ristoranti aderenti, menù a base Olio EVO locale dei seguenti:

Braceria ‘A CARNAZZ, Via XXIV Maggio n. 12 (CENA) CALA SVEVA, Via Cristoforo Colombo n. 39/e (PRANZO) Ristorante OYSTER FISH, Largo Piè Di Castello (CENA) BEEF STEAK HOUSE braceria, Via Fratelli Brigida n. 54 (CENA) Ristorante SALSEDINE, Via Cristoforo Colombo n. 51 (CENA) Trattoria Z’ BASS, Via Guglielmo Oberdan (PRANZO e CENA)

Necessario Green Pass. Il trasferimento al frantoio è con mezzo proprio.