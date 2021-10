Calcio a 5, bel successo della Chaminade: 4-2 al Mirto

La Chaminade alla palestra Sturzo conquista il primo successo stagionale superando 4-2 il Mirto. Una Chami ridimensionata dalle assenze, out: Oriente, Vaino, Cioccia, Fieramosca, Quaranta e De Nisco; tornano a disposizione Resciniti e Gallo. Il duo tecnico Cavaliere – Marsella convoca in prima squadra Francesco Bozza, classe 2003.

Passiamo alla cronaca. Rosato recupera caparbiamente palla allarga per Pescolla, il suo diagonale di un soffio fuori. Due minuti più tardi è ancora Pescolla a rendersi pericoloso con una conclusione defilata che trova l’intervento di Campana. La Chami sfortunata prima con capitan Di Nunzio che non riesce a deviare sulla linea la sfera e poi con un gran sinistro di Petrella che si infrange sulla traversa.

Il Mirto risponde: Schiavelli recupera palla su Gallo serve Bitonto porta vuota ma il palo gli nega il vantaggio. Errore in impostazione di Di Nunzio, Cosentino ruba palla D’Alauro chiude lo specchio. La prima frazione si chiude a reti inviolate. Dopo 40 secondo il Mirto passa: fallo laterale di Cosentino per De Luca che da fuori area spiazza D’Alauro.

Sul capovolgimento di fronte il sinistro di Pescolla riequilibra il risultato. 1-1 il parziale. Break dei calabresi: Bitonto allarga per De Luca a tu per tu con il portiere della Chami manda fuori. Tacco di Rosato per Petrella, sinistro non irresistibile così come l’intervento di Campana e i padroni di casa passano in vantaggio.

La Chami allunga un minuto più tardi Rosato supera De Luca mette a sedere Campana ed è 3-1. A cinque minuti dalla sirena il Mirto schiera il quinto di movimento. Tre uomini su Rosato, il laterale abruzzese si libera e realizza la sua doppietta di giornata. C’è ancora il tempo per la seconda rete del Mirto con Benenati che chiude il match 4-2 in favore dei padroni di casa. Sabato prossimo la Chaminade sarà ospite del Torremaggiore.

CHAMINADE – MIRTO (0-0) 4-2

CHAMINADE: D’Alauro, Passarelli, Bozza S., Salvatore, Petrella, Di Nunzio, Resciniti, Pescolla, Rosato, Gallo, Bozza F., Di Camillo . Allenatore: Cavaliere

MIRTO: Deluca, Schiavelli,Benenati, Cosentino, Campana, Caruso, Russo, Santoro, Milito, Bitonto, Savoia, Tosto. Dirigente accompagnatore : Santoro

Arbiti: Diego Ramires sez. Lecce, Stefano Prisco sez. Lecce; Cronometrista: Antonio Maglietta sez. Bari

Reti: ” 42 De Luca (M) , ‘1 Pescolla (C) , 13″39 Petrella (C), 14″35 -16″35 Rosato (C), 19″20 Russo (M)

Falli: 1 tempo 4-2, 2 tempo 1-4

Note: amm. Di Nunzio (C), amm. Pescolla (C),