È stata salvata grazie all’intervento dell’elicottero del 118 arrivato da Pescara e dagli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico di Campobasso, che sono riusciti a supportare il personale sanitario fino a raggiungere la persona ferita. Si tratta di una donna, 68 anni, di Castellino del Biferno ma residente nel capoluogo di regione che nel pomeriggio di oggi 31 ottobre è caduta da un albero durante la raccolta delle olive.

L’infortunio in contrada Vallecupa, territorio di Castellino del Biferno, in un oliveto che si trova in una zona particolarmente impervia e scoscesa, dove era impossibile arrivare in ambulanza. La centrale operativa del 118 ha inviato una postazione appena ha ricevuto la richiesta di aiuto da parte dei familiari della signora precipitata da un’altezza di 2 metri circa, ma è subito stato chiaro che il soccorso via terra sarebbe stato impossibile.

Allertato quindi il soccorso alpino e contestualmente l’elisoccorso dell’Abruzzo (in Molise non c’è). Due squadre del Cnsas sono arrivate sul posto e hanno aiutato i medici e gli infermieri del 118 a raggiungere la donna. L’eliambulanza è partita da Pescara con un medico rianimatore, un infermiere e un tecnico di elisoccorso del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino, su richiesta della centrale di Campobasso.

In 35 minuti l’eliottero è arrivato a Castellino e con un intervento aereo la donna è stata raggiunta, messa sulla barella e trasportata all’ospedale di Pescara per le cure del caso. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi.

Le operazioni si sono concluse intorno alle ore 17, con una perfetta sinergia tra gli operatori sanitari del 118 a terra, le squadre del Soccorso Alpino e l’elisoccorso, sotto il coordinamento della centrale operativa.