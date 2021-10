Auto contro furgoncino: incidente su Ingotte. Feriti trasportati in ospedale

Un brutto incidente si è verificato intorno alle 11 di questa mattina, 21 ottobre, sul viadotto Ingotte. Un’auto e un furgoncino si sono scontrati. Entrambi i conducenti dei mezzi sono stati trasportati all’ospedale Cardarelli da un’ambulanza del 118 intervenuta tempestivamente.

Sul posto anche la Polizia Stradale, quella Locale e i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza la strada e le auto coinvolte. In parte disintegrata la Smart Forfour il cui conducente però non sembra aver riportato ferite gravi. Dalle prime notizie che giungono non dovrebbe trattarsi di nulla di particolarmente preoccupante anche per l’uomo che viaggiava sul furgoncino che pure ha subito danni evidenti.

Al vaglio degli inquirenti le cause dell’incidente che ha portato all’impatto tra le auto che viaggiavano in senso opposto sul viadotto.