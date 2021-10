Aumento tariffe energia elettrica: quali vantaggi comporta il mercato libero

Dal 1 ottobre 2021, le tariffe riguardanti l’erogazione pubblica di energia elettrica sono aumentate in maniera piuttosto rilevante, con un unico lieve freno indetto dal Governo attuale. A tale aumento, si contrappone il diffondersi del mercato libero dell’energia, che permette agli utenti di scegliere a propria discrezione il gestore della fornitura di elettricità e luce, senza alcun obbligo di legarsi alle aziende disponibili nel proprio territorio.

In generale, le offerte luce proposte dalle aziende fornitrici che hanno aderito al Mercato Libero, risultano molto più convenienti se comparate al mercato di Maggiore Tutela. Ovviamente, anche il Mercato Libero ha risentito della situazione attuale e della conseguente necessità di sottostare agli aumenti, ma in misura notevolmente inferiore agli incrementi che hanno riguardato i fornitori del mercato tutelato.

A seguito di un’analisi accurata, effettuata da Segugio.it, la società che gestisce il servizio online di comparazione tariffe, i rincari che hanno riguardato le aziende aderenti al Mercato Libero non hanno superato la misura dell’8%. Non solo: occorre infatti considerare anche il vantaggio del risparmio, che nel caso del Mercato Libero è in continuo incremento e arriva attualmente a raggiungere il 70%. Gli utenti che, nel 2021, hanno deciso di orientarsi verso il Mercato Libero sono quindi arrivati a risparmiare anche oltre 1000 euro nel corso dell’anno.

Sui recenti aumenti delle tariffe per l’energia

Nelle ultime settimane, come abbiamo detto, il mercato dell’energia in Italia ha dovuto affrontare il problema di un considerevole aumento delle tariffe. A seguito delle disposizioni e autorizzazioni di Arera, verso la fine di settembre 2021, i costi della fornitura di energia elettrica sono aumentati del 30% circa, mentre per il gas gli aumenti sono arrivati più o meno al 14%.

Gli aumenti hanno colpito tutte le aziende che si occupano di fornitura di energia anche se, come abbiamo detto, il Mercato Libero ha mantenuto le tariffe entro un limite ragionevole. In base alle ricerche e alle analisi di mercato effettuate da Segugio.it, nella zona di Campobasso e Termoli, ad esempio, ad un consumo totale annuo di circa 2850,50 Kw/h, con le aziende del Mercato Libero corrisponde una spesa di 529,05 euro e comporta un risparmio di 51,5 euro.

Nel caso di Isernia, dove il consumo totale è di 2973,35, la spesa totale è di 562,63 euro, con un risparmio di 76,78.

Questo significa che, per ottenere un certo risparmio dalla bolletta dell’energia elettrica, la soluzione migliore è quella di scegliere un gestore del libero mercato, arrivando a risparmiare in media oltre il 40/45%.

Mettere a confronto le offerte oggi disponibili sul mercato può quindi essere un sistema molto utile per individuare l’azienda che, meglio di ogni altra, sia in grado di rispondere alle proprie esigenze, e per procedere a scegliere la proposta migliore.

Offerte luce studiate su misura

Il Mercato Libero consente di trovare l’offerta ideale e soprattutto di modularla, con l’aggiunta di diverse opzioni, come le tariffe luce bioraria e la fornitura a prezzo di costo. Un vantaggio interessante proposto da molti gestori è anche il prezzo bloccato per i nuovi clienti, ovvero la possibilità di ottenere uno sconto particolarmente interessante o addirittura un costo ridotto a zero per i primi dodici o ventiquattro mesi.