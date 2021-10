Associazione Di Capua, rinnovato il Direttivo: Roberto Crema resta presidente

Il Direttivo dell’Associazione “Andrea Di Capua” – Duca di Termoli, ha proceduto al rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2021/2024.

Risultano eletti: Presidente, per il terzo mandato consecutivo Roberto Crema; Vice Presidente Pietro Cappella; Segretario Giovanni Risolo, Tesoriere Vincenzo Sciarretta

Gli altri componenti del Consiglio Direttivo, eletti dall’Assemblea dei soci del 24 settembre 2021, sono: Anna Catalano, Raffaele Bassani e Vincenzo Campese.

L’Associazione “Andrea Di Capua”, costituitasi nel settembre del 2012, si propone di contribuire al recupero, alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale della città di Termoli.

Scopo principale è quello di recuperare, valorizzare, tutelare e diffondere la cultura e le tradizioni di Termoli, in tutti i suoi molteplici aspetti, anche in collaborazione con Istituzioni, Enti ed altre Associazioni.

La “conoscenza” della città è elemento fondamentale ad evitare possibili “spaesamenti”, ed è necessaria per rinvigorire il senso di appartenenza, valore basilare per la crescita culturale che fa di un insieme di persone una comunità.

Il riconfermato Presidente, Roberto Crema, nel ringraziare tutti i soci per il lavoro svolto, ha ripercorso la storia di questi nove anni di vita dell’associazione, menzionando le iniziative svolte, anche in quest’ultimo biennio, figlio del Covid19, che ha di molto inciso sulla creatività della stessa. Nonostante l’avversità del momento, l’Associazione ha presentato ulteriori due pubblicazioni, e coadiuvato alla mostra pittorica del socio Nino Barone, nei locali del Castello Svevo.

Nel corso del suo intervento, ha dichiarato che “dover operare unicamente con le nostre limitate risorse economiche, ed imbattersi sistematicamente in tanta burocrazia, non è semplice, solo l’Amore per la nostra Termoli, e per la sua Storia e tradizioni, dà la spinta necessaria per andare avanti, senza demordere”.

Ha poi chiuso il suo intervento dichiarando che, anche nel prossimo futuro, ci saranno iniziative riguardanti la storia e la cultura di Termoli, essendo già in cantiere iniziative non solo letterarie, ma anche artistiche.