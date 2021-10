Asrem assume 5 operatori sociosanitari, sindacato Fials: “Il concorso va revocato”

Non solo il bando per assumere infermieri, anche il concorso rivolto agli operatori sociosanitari va revocato. Con una seconda diffida il sindacato Fials torna alla carica contro l’Asrem. Questa volta le critiche riguardano l’avviso per titoli ed esami volto a contrattualizzare cinque operatori sociosanitari.

Per la Fials va annullato.

“Questo bando – argomenta il segretario regionale Carmine Vasile in una nota – era logico è condivisibile farlo entro il 2020 perché in deroga al piano assunzionale 2018-2020. Non è per niente logico farlo a fine 2021 e all’indomani dell’approvazione del Piano assunzionale 2021-2023 adottato dall’Asrem ma nel mese di settembre 2021 che prevede fra l’altro l’assunzione a tempo indeterminato entro l’anno 2021 di 150 oss”.

La fials, se pure non aveva condiviso l’impianto del piano occupazionale perché “non prevedeva tutte le figure professionali necessarie per sopperire alle carenze dell’azienda sanitaria”, ora impegna la direzione strategica dell’Asrem a revocare integralmente il provvedimento 1165 del 11 ottobre 2021 per mettere a concorso 150 posti per OSS previsti in questo piano.

Altrimenti, spiega sempre Vasile, “tutti i proclami del direttore generale e del commissario ad acta sulle 1000 assunzioni in sanità sono una beffa e non rendono merito a tutti gli operatori della sanità pubblica che in piena pandemia hanno sopportato carichi di lavori assurdi”. Per il sindacalista non si può continuare a risparmiare sulla spesa del personale che attualmente si aggira intorno ai 160 milioni di euro l’anno a fronte di una spesa storica cristallizzata a 201 milioni di euro.