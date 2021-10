Arte, cinema e teatro: ripartono i corsi dell’associazione Act

Una scuola di recitazione, per bambini, adolescenti e adulti e una scuola di scrittura creativa per bambini e ragazzi.

A partire da oggi, martedì 5 ottobre, ripartono i corsi di teatro e di scrittura dell’Associazione culturale A.C.T a Campobasso e Termoli.

L’impegno della compagnia è quello di fornire alla comunità un importante strumento di aggregazione e confronto, uno spazio di libertà e di sperimentazione artistica.

I corsi saranno svolti dagli attori e insegnanti di Act Barbara Petti, Soraya Esteban, Diego Florio, Marco Caldoro, Marco Vignone e Daria Tanno, e per la scrittura creativa da Gianmarco Galuppo, Andrea Romagnuolo, Stefano Di Maria, Tiziana Cucaro e Maria Fantini.

Le lezioni si svolgeranno in presenza, rispettando tutte le norme di sicurezza anti Covid, presso l’Open Arts Studio di Campobasso, in via Conte Rosso 81 e a Termoli, presso Sae 112, di via Gennaro Perrotta. Previsti anche seminari intensivi e workshop.

La prima lezione di prova è gratuita. Dai 12 anni in poi è previsto l’obbligo di Green Pass.