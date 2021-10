Ancora un successo per TermoliMusica con ‘Un violino romantico’

Grande successo per il concerto ‘Un violino romantico’ a Termoli.

Da oltre trent’anni l’amicizia fra Lorenzo Parisi (violino) e Giuseppe Maiorca (pianoforte) si è trasformata in un sodalizio musicale stabile e consolidato. In duo, e in trio con il violoncello, si sono esibiti nelle principali città italiane, in Spagna, in Francia, in Belgio e in Repubblica Ceca, appassionando sempre il pubblico per l’intensità delle proprie esecuzioni e riscuotendo consensi dalla critica.

Nella serata del 24 ottobre si sono esibiti a Termoli, per la rassegna concertistica TermoliMusica ’21, confermando la loro bravura e affascinando la platea con brani di Elgar, Beethoven, Wieniawski, Massenet e Brahms.

Sta inoltre avendo successo l’iniziativa promossa dall’Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di Termoli, che ha acquistato gli abbonamenti per gli studenti delle scuole superiori di Termoli e Guglionesi, che volentieri partecipano anche con i loro insegnanti ai concerti della stagione. Un passo importante per avvicinare i giovani alla musica classica dal vivo.

Il prossimo appuntamento in calendario è il 31 ottobre, sempre al Cinema Sant’Antonio di Termoli, con Piero Di Egidio (pianoforte), che porterà il pubblico in sala “Tra anniversari e romanticismo”.

I biglietti sono disponibili al botteghino, online sul sito www.diyticket.it e presso tutti i centri Sisal.