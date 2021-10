VENERDI’ 8 Ancora maltempo sul Molise in questo venerdì minacciato da un freddo vortice ciclonico che ha messo in allerta molte regioni. Una breve parentesi di sereno ci accompagnerà nelle prime ore del giorno ma sarà solo una mera illusione: col trascorrere delle ore il quadro andrà peggiorando e arriveranno le prime piogge forti e i temporali dalla costa verso l’interno. In serata non ci sono margini di miglioramento, anzi, i rovesci violenti copriranno l’intero territorio. Intenso maltempo, ma più a macchia di leopardo, durante la notte. Un aumento della pressione atmosferica ci farà riconquistare qualche grado termico sebbene nel contesto generale continuerà a fare freddo.

SABATO 9 Cosa ci aspetta nel secondo weekend del mese? Un tempo capriccioso ma in miglioramento rispetto alle 48 ore precedenti. La copertura nuvolosa rimarrà estesa e avremo anche qualche rovescio sparso per tutto il dì. Inoltre farà più freddo a causa di una reiterata ventilazione gelata che porterà sempre più in basso la colonnina di mercurio.

DOMENICA 10 Dopo una prima parte del giorno ancora molto grigia assisteremo a lente e progressive schiarite che ci faranno rivedere di nuovo un po’ di sole. La settimana segnata dal maltempo ha incupito i cieli ma in questa domenica andrà meglio grazie a una strategica vicinanza con l’anticiclone delle Azzorre che dispenserà tempo più stabile senza, però, riuscire a far risalire i valori termici.