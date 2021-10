Anche l’amministrazione comunale di Larino ha aderito, come del resto avviene ogni anno, al mese della prevenzione oncologica targato Lilt.

E così già da qualche giorno, grazie anche all’accordo con l’Anci, lo stendardo della campagna Nastro Rosa è stato collocato all’ingresso del Palazzo Ducale, testimonianza tangibile di come l’amministrazione sia impegnata nel portare avanti il tema importantissimo della prevenzione.

Sempre d’intesa con la Lilt della presidente Milena Franchella, l’Amministrazione guidata da Pino Puchetti ha patrocinato l’evento in programma il prossimo 10 ottobre all’interno della manifestazione fieristica comunale.

A partire dalle ore 10 nell’apposito spazio convegni sarà presentata l’iniziativa Lilt For Women insieme alla proiezione del filmato “Maratona tra gli Ulivi”.

Ma il mese della prevenzione proseguirà anche con gli appuntamenti del 18 ottobre e del 27 quando a partire dalle 15.30 e fino alle 18, presso l’ambulatorio AUSER dei medici solidali, ci saranno le visite senologiche gratuite, da prenotare sul sito www.legatumoricb.it.

Il 23 ottobre è in programma anche il convegno ECM presso l’Istituto Agrario per medici, infermieri, psicologici e dietisti “Modelli gestionali in oncologia: collaborazione tra la LILT, ASREM ed il territorio per la riabilitazione psico-sociale.

Grazie poi al protocollo d’intesa con FOFI (Federazione Ordini Farmacisti Italiani) saranno distribuiti presso le farmacie opuscoli per informare correttamente la donne sull’importanza della prevenzione del tumore al seno.