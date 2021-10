È stato pubblicato a Campobasso l’avviso per l’erogazione di contributi integrativi per l’accesso alle abitazioni in locazione per l’anno 2021. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune scaricabili dal sito del Comune di Campobasso www.comune.campobasso.it e dovrà pervenire all’ente all’indirizzo di posta certificata: comune.campobasso.protocollo@pec.it entro e non oltre il 3 dicembre 2021.

Tutte le informazioni relative all’avviso possono essere richieste, previo appuntamento telefonico, presso lo sportello di via in via Cavour numero 5 o contattando il numero di telefono 0874 405552 nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 8 alle ore 14 e dalle ore 16 alle ore 18.