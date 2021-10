A Campobasso luminarie e articoli natalizi nei negozi: ma siamo solo ad ottobre

E’ arrivato Natale? No, ma sono iniziate le prove generali: parte l’installazione delle luci natalizie. Operai a lavoro in via Insorti D’Ungheria a Campobasso per installare le prime luci davanti alle attività commerciali.

Insomma, che non ci sono più le mezze stagioni appare chiaro. Da tempo in molti nel capoluogo molisano hanno preso alla lettera questo detto ed ecco che, al primo vero temporale, dopo giorni in cui si sono sfiorati ancora i 30 gradi, si è pensato all’inverno ormai vicino e dunque al Natale che però non è proprio alle porte. Invece anche sugli scaffali di alcuni esercizi commerciali è possibile ammirare (ed eventualmente già acquistare) agli addobbi per le festività.

Luci e prodotti natalizi che non sono passati inosservati: tantissimi i cittadini che, anche sui social, hanno immortalato le immagini dei lavori in corso per l’installazione delle luci. Sono in molti ad essersi chiesti se sia il caso di cominciare a posizionare addobbi e decorazioni quando mancano ancora oltre due mesi al Natale. Ma alla fine, tra sorpresa e ironia, poco importa perché in fondo “Natale quando arriva, arriva…”