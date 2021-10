A Campobasso, Isernia e Termoli cartoline e annullo per la 52a giornata mondiale della posta

Poste Italiane dedica alla cinquantaduesima Giornata Mondiale della Posta due cartoline e un annullo speciale.

In Molise e in particolare negli uffici postali di Campobasso Centro (via Pietrunto), Isernia Centro (via XXIV Maggio) e Termoli (corso Mario Milano), sarà disponibile la cartolina a tema per favorire l’invio di messaggi scritti a mano e, da oggi 8 ottobre fino al 14 ottobre, il bollo speciale lineare a datario mobile.

L’altra cartolina, con la grafica ufficiale dell’evento UPU (World Post Day – Innovate to recover) sarà invece in distribuzione nei dieci Spazio Filatelia del territorio nazionale (Roma, Milano, Genova, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Firenze e Napoli).

L’evento, dichiarato dal Congresso Postale Universale del 1969 a Tokyo come un mezzo per ricordare l’anniversario della nascita dell’Unione Postale Universale (UPU) nel 1874, si celebra il 9 ottobre di ogni anno.

La Giornata Mondiale della Posta si pone l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini e le imprese sul ruolo che riveste la Posta nella vita quotidiana, nonché il suo contributo allo sviluppo sociale e finanziario globale.

Questa data rappresenta un’occasione significativa per promuovere la funzione che il servizio postale svolge nel periodo di emergenza sanitaria, non solo come strumento per comunicare, ma anche come fattore determinante per la crescita economica del Paese.