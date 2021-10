9 ottobre – 6 contagi, nessun ricovero. Terza dose, via libera a fragili e over 60

Ieri in Molise un solo contagio su 426 test (tasso allo 0.2%) e 15 guariti.

6 NUOVI CASI E 8 RICOVERI, 85 GLI ATTUALI POSITIVI IN REGIONE

Sono 6 nel bollettino Asrem di oggi 9 ottobre i nuovi casi di infezione da Sars-Cov-2 a fronte di 388 tamponi processati. Infezioni che riguardano cittadini di Campobasso, Sant’Angelo del Pesco, Guglionesi e Pozzilli. Di contro ci sono 8 guarigioni, in particolare 3 a Isernia. Gli attualmente positivi in regione sono 85.

Da lunedì 4 ottobre in Molise non si registrano nuovi ricoveri per Covid. Al Cardarelli restano 2 pazienti in Malattie Infettive e 1 solo in Terapia Intensiva.

TERZA DOSE, VIA LIBERA A OVER 60 E FRAGILI

“Alla luce delle ultime deliberazioni di EMA via libera alla terza dose (booster) di vaccino per i fragili di ogni età e per tutti gli over 60 sempre dopo almeno sei mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione”, è quanto prevede la nuova circolare del ministero della Salute diramata nella serata di ieri. Esclusa al momento la estensione generalizzata della terza dose a tutti gli over-18.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia registrati 2.748 nuovi casi di contagio, pari a un tasso di positività sceso allo 0.8%. 46 le vittime (ieri 30) mentre sono ancora in calo i ricoveri in terapia intensiva (-16) e nei reparti ordinari (-50).