Si accende l’ottava candelina per Ecocontrolgsm come partecipante ad Ecomondo 2021, expo europeo per l’ecologia.

L’azienda molisana, già leader nazionale nelle soluzioni per l’ambiente, si appresta a presentarsi alla fiera Riminese con prodotti ottimizzati, novità e progetti sociali che farebbero comodo alle più moderne pubbliche amministrazioni.

Il numero “8” sarà il “fil rouge” della fiera per l’azienda di Fausto Di Stefano: 8 anni di partecipazione continua all’Expo, 8 progetti principali da presentare durante i giorni di fiera, 88 mq di prato vero per un totale di 248 mq di stand.

La mission aziendale è sempre quella di guidare la transizione ecologica con delle tecnologie moderne e “smart” cosi da agevolare ed ottimizzare la gestione della raccolta differenziata. Ciononostante i nuovi prodotti, facenti parte di nuovi progetti, mirano concretamente all’abbattimento della tassa dei rifiuti (Ta.Ri.), attraverso una corretta raccolta differenziata e rivalorizzando spazi pubblici lasciati all’abbandono.

Ecocontrolgsm vi invita a visitare il loro ampio ed interattivo stand situato nel Padiglione A, Stand 028 del Rimini Expo centre. Pensavate di avere visto tutto invece c’è ancora tanto da scoprire.